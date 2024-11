L'Atletico Maida si mette subito alle spalle la sconfitta inaugurale di campionato, davanti ai propri tifosi, contro la corazzata Virtus Rosarno (e peraltro arrivata nei minuti finali) imponendosi sul campo della Bovalinese per 1-3. I giallorossi vincono e lo fanno anche bene, confermando comunque la buona prestazione vista sette giorni fa ma cambiando (in questo caso in meglio) il risultato.

La partita

La formazione di mister Stranges pimpante già dalle prime battute di match, arrivando alla conclusione con Iudicelli e Gullo, prima che Scalese salga in cattedra. Proprio quest'ultimo aggiusta la mira più volte prima di rompere gli equilibri, a due minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa l'Atletico Maida raddoppia ancora grazie a Scalese, poiché si fa atterrare e procura il rigore, trasformato da Gullo. Il centravanti mette poi la ciliegina sulla torta alla mezz'ora del secondo tempo, con un gran tiro all'incrocio. I padroni di casa accorciano con Gaudio al quinto minuto di recupero, troppo tardi per incanalare la rimonta.

Stavolta la prestazione porta risultato

Un 1-3 che non che lasciare soddisfatto mister Lorenzo Stranges, intervistato ai nostri microfoni: «Siamo riusciti a fare una buona partita su un bel campo. Innanzitutto, però, voglio ringraziare la bella accoglienza che ci ha riservato tutta la dirigenza della Bovalinese. Diciamo che abbiamo dato un po' di continuità di prestazione dopo quella offerta contro la Virtus Rosarno e, per fortuna, discontinuità di risultato anche perché, senza nulla togliere alla Bovalinese, ma la Virtus Rosarno è una vera e propria corazzata».

Piccola curiosità è che, in questi tre gol complessivi subiti dalla formazione giallorossa, due sono arrivati nei minuti finali e uno allo scadere del primo tempo: «Rispetto a settimana scorsa, abbiamo avuto fortuna nel trovare il vantaggio. Sì, vero, abbiamo incassato due reti al novantesimo e uno agli sgoccioli dell'intervallo ma questo ai ragazzi l'ho detto. Ci sono dei momenti della partita dove non riusciamo a mantenere alta la concentrazione. Intanto io sono molto sodisfatto, ma anche dopo la prima partita lo ero poiché abbiamo giocato abbastanza bene».

Sulle potenzialità di questo Atletico Maida quest'anno e su dove può realmente arrivare: «Sul confermarci non lo so, anche perché siamo una squadra completamente cambiata e abbiamo perso alcuni giocatori fondamentali, ma ne sono comunque arrivati altri. Dobbiamo conoscerci meglio ma, attualmente, non riesco a dare un giudizio anche perché questo campionato è molto diverso. Ci sono comunque squadre come Virtus Rosarno, Val Gallico e Deliese che sono state costruite per la vetta».