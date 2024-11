Prima uscita pre-campionato per il Brancaleone contro un avversario di tutto rispetto come lo è la Bovalinese di mister Silvio Frascà. Il test amichevole contro gli amaranto arriva, per i Leoni rossoblù, dopo circa una settimana di preparazione e con un gruppo profondamente rinnovato. Proprio per questo il risultato passava inevitabilmente in secondo piano a vantaggio della condizione fisica. Mister Marcianò ha anche avuto diversi segnali tecnico/tattici che sono serviti come materiale di allenamento per la settimana. Per la cronaca la partita è terminata 3-2 per il Brancaleone con reti di Carbone su rigore, D'Agostino e Ferrero. La Bovalinese dal canto suo si è dimostrata molto organizzata, dotata di un bel gioco e validi elementi.

Un ingranaggio che ha bisogno di fluidità

Proprio il tecnico Gianni Marcianò fornisce una sua analisi sulla gara: «Era la nostra prima uscita e sicuramente ci sono tante cose da vedere, anche perché siamo una squadra che ha 14 elementi nuovi. Dunque stiamo cercando di amalgamare il tutto. Ho avuto indicazioni sia positive che negative e ovviamente c'è tanto da lavorare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivi che è prima di tutto quello dei 38 punti«. E ancora: «Posso comunque dire che siamo una buonissima squadra, costruita scegliendo i profili giusti. Troveremo senz'altro le soluzioni migliori affinché il Brancaleone faccia un campionato importante».

Bisogna cambiare l’atteggiamento

Proprio sulla questione delle soluzioni tattiche lo stesso Marcianò afferma quanto segue: «Il modulo lascia il tempo che trova, è tutta questione di atteggiamento. Io non guardo al modulo ma cerco di essere aggressivo al punto giusto. Secondo me è questione di scegliere gli uomini per le nostre caratteristiche e sono sicuro che troveremo la quadra». Adesso, per i Leoni rossoblù, altro test amichevole stavolta contro l'Africo: «Probabilmente cambierò qualche uomo - conclude il tecnico - ma prima dei giocatori dobbiamo cambiare atteggiamento sia in fase di possesso che di non possesso» .