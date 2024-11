I lametini battono l'Isola CR, mentre la formazione viola supera la Reggiomediterranea. Pari nelle altre due sfide. Il ritorno è in programma per il prossimo 9 novembre

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare d'andata della Coppa Italia dilettanti. Di seguito i risultati che sono maturati dei primi novanta minuti delle quattro sfide che mettono in palio le semifinali della competizione. Il ritorno dei quarti è in programma per il prossimo 9 novembre.

I risultati

Morrone – D.Praia Tortora 2-2

Promosport – Isola Capo Rizzuto 2-0

Stilomonasterace – Gioiosa Jonica 1-1

Gioiese – Reggiomediterranea 3-1