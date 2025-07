L'ambizione della Promosport è senz'altro quella di tornare il più presto possibile nei maggiori palcoscenici del calcio regionale dopo gli anni in cui era ai vertici dell'Eccellenza. Il club bianco-azzurro, militante attualmente nel campionato di Prima Categoria, sta ricostruendo le proprie basi per cercare di primeggiare nella prossima stagione dopo che quest'anno l'obiettivo è sfumato proprio sul finire di campionato, scivolando nello spareggio play off.

Promosport, ecco il nuovo ds

Tutto passato dunque e con nuove pagine da scrivere per cercare di tornare ai fasti di un tempo. Il primo tassello riguarda allora quello del direttore sportivo riconosciuto in Gianmarco Lucchino. Una scelta mirata e a lui sarà affidato il compito della ricostruzione. Il suo percorso tecnico inizia come team manager del Città di Lamezia Terme nella stagione 2020/21. L’anno seguente ricopre invece, per la prima volta, il ruolo di direttore sportivo al Sambiase nel campionato di Prima Categoria, per poi farsi per un periodo le ossa in Eccellenza con l’AGS Soriano, al fianco di Varrà nella 2022-2023. A dicembre dello stesso anno approda al San Mango (Prima Categoria), dove da direttore generale contribuisce alla salvezza tramite i play out. Le strade con il San Mango si separano nello scorso gennaio, e adesso questa nuova sfida.

Le prime parole di Lucchino

Ecco le prime parole di Gianmarco Lucchino da direttore sportivo della Promosport: «Quando si apre la porta di una società come la Promosport, le motivazioni sono infinite. Il progetto, le ambizioni e la volontà di programmare subito mi hanno convinto senza esitazioni. Qui c’è una garanzia di serietà e una base solida su cui lavorare».

Sui valori che intende trasmettere alla squadra: «Essere nei dilettanti non è un pretesto per comportarsi da dilettanti. Servono mentalità e metodi professionali. Ai ragazzi, a chi resta e a chi arriverà, chiedo di farmi vedere coraggio, passione e professionalità in modo tale da poterci togliere grandi soddisfazioni assieme». Infine, un messaggio ai tifosi: «Il vostro sostegno è indispensabile per raggiungere gli obiettivi che ci stiamo ponendo. Contiamo su di voi, sempre».