Dopo aver vinto nei primi due turno di campionato, rossoblù e giallorossi cercano i 3 punti anche contro Sersale e VE Rende. La DB Rossoblù non può steccare in casa dello Scalea. Sfide delicate per Morrone e Mesoraca

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, si torna in campo per il campionato. Domenica 29 settembre, alle 15:30, le squadre di Promozione girone A daranno vita alla terza giornata del torneo. Un turno che vede qualche compagine costretta ad inseguire il massimo risultato dopo aver sofferto nei primi due.

Il Malvito deve far punti, la classifica recita zero, la gara in trasferta contro l’AEK Crotone è fondamentale per la graduatoria e per l’umore. Per i crotonesi a quota 4 (una vittoria e un pareggio) che arrivano da un importante punto conquistato in casa del Mesoraca, è d’obbligo puntare al massimo per rimanere nella scia delle prime posizioni. L’Amantea ospita lo Juvenilia RCS. I tirrenici hanno ancora in mente la brutta sconfitta in campionato di 7 giorni fa e tenteranno di dimenticare in fretta, primo passo già fatto in Coppa. I rossoblù jonici vorranno confermare il bel risultato conquistato nella seconda giornata sul proprio campo incamerando 3 punti preziosi per la propria classifica.

Un derby quello tra Cotronei e Mesoraca, pseudo tale visto che in campionato condividono lo stesso campo. Il Cotronei viene con morale carico, la vittoria a Cassano ha ridato luce. Di contro il Mesoraca non può concedersi distrazioni, le ambizioni vanno premiate e inseguite.

Gara difficile ma non impossibile per i biancostellati dello Scalea. Al "Domenico Longobucco" arriva la Db Rossoblù Luzzi preceduta da tutto quello oramai noto in termini di forza. I padroni di casa devono scrollarsi di dosso le paure accumulate nei primi 2 turni, la classifica dire 0 punti con 5 reti subite e una sola realizzata. Per la squadra di Luzzi l’unico pericolo è sottovalutare l’avversario, per quanto nelle proprie corde, la trasferta dovrà consentire a restare nell’alto della classifica. Il pari della seconda giornata deve essere metabolizzato in fretta.

Soccer Montalto e Campora è la gara con più variabili, difficile pronosticare un risultato. Due squadre rinnovate, ricche di giovani e che puntano alla salvezza da conquistare quanto prima. La Soccer Montalto arriva da una vittoria esterna, di misura, contro il Malvito, il Campora a quota 1 deve cancellare la sconfitta interna subita dal Trebisacce nella seconda giornata.

Il Trebisacce si confronterà in casa con il VE Rende. Giallorossi a punteggio pieno, continuano nella politica societaria per il miglioramento della classifica ottenuto lo scorso campionato, al momento non conosce sconfitte 4 vittorie e 1 pari nelle 5 gare disputate (Coppa Italia compresa). Il VE Rende fa della corsa e dell’entusiasmo dei il proprio credo, la maggior parte della rosa è composta da giovani provenienti dal proprio settore giovanile. I biancorossi arrivano da una sconfitta con il minimo scarto subita a Sersale.

La PLM Morrone, rinvigorita dal pari conquistato a Luzzi, cercherà di avere la meglio sul Cassano Sybaris. La determinazione della rinnovata squadra si è concretizzata nel rincorrere lo svantaggio contro una delle squadre più titolate del torneo, il DB Rossoblù. Per il Cassano Sybaris serve acqua nel deserto dei punti sinora conquistati. Valutando tutti gli incontri ufficiali e non ufficiali della stagione, non ha mai conquistato sinora un punto. In totale, 9 reti subite e solo 2 realizzate ha fatto scattare l’allarme. Biancoazzurri in emergenza per la squalifica di Munoz e di Parrotta (quest’ultimo per 4 gare) oltre agli infortunati Mastrota e l’attaccante argentino Martin De Arriba, sinora mai sceso in campo.

La giornata si chiude con l’incontro clou della giornata. Ancora a Taverna di Montalto - campo “neutro” sebbene si legga “in casa” -, l’Altomonte RC, in testa alla classifica con 6 punti, affronterà il Sersale distante con -2 a 4 punti. Entrambe le squadre rientrano nel novero delle candidate al massimo risultato stagionale considerando la qualità delle rispettive rose giocatori. Nei tre incontri precedenti tra le due, compresa la semifinale play off di girone, ha sempre prevalso l’Altomonte RC, segnando per 9 volte e subendo solo 2 reti. Altro campionato, questo è ancora all’alba e il cammino delle squadre può solo essere indicativo.