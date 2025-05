Dopo due stagioni ricche di emozioni e risultati importanti, il film tra l'Altomonte RC e Mario Pascuzzo potrebbe essere ai titoli di coda. Un percorso che ha visto la squadra calabrese conquistare i play-off per due anni consecutivi, dimostrando una crescita costante sotto la guida del tecnico.

Arrivato nell'ottobre 2023, Pascuzzo ha subito imposto il suo stile di gioco, portando l'Altomonte RC a competere ai vertici del campionato di Promozione. La sua esperienza e la sua capacità di motivare i giocatori hanno contribuito a rendere la squadra una delle più temibili del torneo. Tuttavia, come accade anche nelle migliori realtà sportive, ogni ciclo ha una sua naturale conclusione.

«Il ringraziamento principale è per la proprietà e a tutti i dirigenti – dice ai nostri microfoni il tecnico Pascuzzo – per quello che è stato il trattamento in questi due anni. Ringrazio il pubblico di Altomonte, ho trovato persone disponibili e appassionate. Un grazie ai collaboratori, nessuno escluso. Ringrazio soprattutto i ragazzi – conclude il tecnico – che hanno sempre dato tutto in campo.»

La recente stagione ha visto l'Altomonte RC lottare fino alla fine, con una semifinale play-off combattuta. Nonostante l'impegno e la determinazione, la squadra non è riuscita a raggiungere l'obiettivo finale, portando la società e il tecnico a una riflessione sul futuro.

Se così fosse, l'Altomonte RC dovrà trovare un nuovo allenatore capace di raccogliere l'eredità di Pascuzzo per continuare il percorso di crescita. Nel frattempo, il tecnico calabrese potrebbe essere pronto per una nuova avventura, forte dell'esperienza maturata in questi due anni.