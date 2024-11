Ieri l'annuncio di Riccardo Petrucci in panchina al posto di Alfonso Caruso. A breve, però, la società biancorossa potrebbe separarsi anche con alcuni giocatori. Ecco gli indiziati

Nel girone A del campionato di Promozione, la stagione del VE Rende sembra essere arrivata a un bivio dopo undici giornate. La squadra biancorossa, alla vigilia del campionato tra le favorite, si trova attualmente a quota 14 punti in classifica, con 3 lunghezze sopra la zona play off e un distacco di 12 punti dalla capolista Rossanese. Un ritardo che ha portato all'esonero di Alfonso Caruso, al suo posto in panchina è stato annunciato ieri Riccardo Petrucci.

Gli scossoni, però, pare possano interessare anche la rosa della squadra rendese. Almeno tre calciatori sarebbero infatti verso l'addio. L'esterno difensivo, classe 2004, Oscar Mannarino e il centrocampista Michele Vitale sono infatti a un passo dalla Paolana in Eccellenza. I due calciatori in biancazzurro potrebbero ritrovare, sia l'ex compagno di squadra Attilio Angotti, che l'esperto difensore Alessandro Miceli, anche lui prossimo a salutare il VE Rende.