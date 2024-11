Il portiere Elio Andreoli, il centrocampista e capitano Francesco De Pantis, nonché il centravanti Benito Amendola non fanno più parte della DB Rossoblu Luzzi, formazione che partecipa al girone A di Promozione. A questi si aggiunge anche il centrocampista Gentile ed altri elementi. Dopo la sconfitta di Amantea, la società ha deciso di rinunciare ad Andreoli, Gentile e Amendola, ma subito dopo ecco la scelta del capitano De Pantis di lasciare, alla luce di un evidente ridimensionamento dei piani e di un depotenziamento della rosa.

Un avvio di stagione difficile per la DB Rossoblu Luzzi con tanto di cambio di allenatore, ma la squadra sembrava in evidente ripresa: prima del ko di Amantea (dove la DB ha fra l’altro sbagliato un rigore sullo zero a zero), cinque risultati utili di fila con il nuovo tecnico Emilio Guido in panchina, con 11 punti conquistati.

Indubbiamente ci può anche stare la scelta di mandare via qualche elemento, ma così facendo si dice praticamente addio ad ogni prospettiva di partecipazione ai play off, al momento distanti appena 4 lunghezze. Insomma: la DB Rossoblu è ancora in gioco per disputare una stagione importante, eppure si è deciso diversamente. Una decisione che non è piaciuta al capitano Francesco De Pantis: «Ci sta di mandare via qualche elemento, ma non così tanti e di tale caratura.

Così facendo la dirigenza ti fa capire che l’intenzione non è quella di raggiungere i play off e allora da capitano non posso condividere la scelta della società e quindi mi faccio da parte». Gladiatorio come sempre, puntualmente a metterci la faccia, l’esperto centrocampista di San Lucido, fra i pilastri della squadra, ha così deciso di lasciare la DB Rossoblu Luzzi e quindi, assieme ai quei compagni che non fanno più parte della squadra, è quindi libero sul mercato.