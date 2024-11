Nonostante il ritardo in classifica di 9 punti dalla capolista Rossanese, l'attaccante francese della squadra di Luzzi non molla la presa: «Dobbiamo crederci fino a quando non ci condannerà la matematica»

A sei giornate dal termine del campionato, il girone A di Promozione sembra essere indirizzato verso la vittoria finale della Rossanese. La formazione bizantina ha infatti un vantaggio in classifica di 9 punti sul secondo posto, che al momento vede in condominio Altomonte e DB Rossoblù Città di Luzzi. Insomma, il primo posto appare essere blindato dalla Rossanese, anche se nel calcio mai dire mai.

«Noi ci crediamo fino a quando non ci condannerà la matematica», dice ai nostri microfoni l'attaccante della DB Rossoblù Allan Baclet. «Questo è stato un campionato che ci ha visto perdere troppi punti per strada - continua Baclet -. Abbiamo commesso errori che ci hanno portato a questo punto della stagione ad avere questo ritardo dalla Rossanese. Ovviamente c'è del rammarico ma noi non molleremo fino alla fine».

Domenica la squadra di Luzzi affronterà tra le mura amiche del "San Francesco" la Soccer Montalto, squadra che scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare punti per la matematica salvezza: «Sarà una partita difficile - ci dice Baclet - perchè nonostante sia una squadra composta da tanti giovani, gioca bene e anche in Coppa Italia ci ha dato filo da torcere. Dobbiamo stare attenti - continua l'attaccante - e non sbagliare nulla. Solo così possiamo vincere questa partita».

L'attaccante nato a Parigi il 26 maggio 1986 ha indossato dal 2016 al 2019 la maglia rossoblù del Cosenza, siglando 16 gol in 72 presenze e soprattutto è tra i protagonisti della promozione in Serie B dei Lupi. Un passato rossoblù che lo porta tuttora ad essere apprezzato sia dai suoi ex tifosi che da tanti attuali avversari in campo. Capita spesso, infatti, che molti calciatori delle squadre affrontate dalla DB Rossoblù chiedano una foto insieme all'attaccante francese. «Essere riconosciuto, stimato e apprezzato per il mio passato al Cosenza mi rende orgoglioso - afferma - significa che ho lasciato un bel ricordo e nel mio piccolo ho reso felice un popolo intero».

Il Cosenza nel cuore ma il presente di Baclet si chiama DB Rossoblù, e l'attaccante non fa mancare un messaggio ai suoi attuali tifosi: «Mi sono molto affezionato a Luzzi - dice - i tifosi ci stanno seguendo ovunque e ci danno un carica in più. C'è tanto entusiasmo e con loro si è creata una bella alchimia». Ed infine: «Invito tutti i tifosi a venire domenica allo stadio, perché abbiamo bisogno di loro», afferma in conclusione Baclet.