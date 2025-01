La decisione sarebbe stata partorita in mattinata dal presidente che, in un confronto con il direttore generale, ha palesato dubbi circa la prosecuzione del rapporto

Manca solo l’ufficialità ma a meno di ripensamenti, Gigi Carnevale non sarà più l’allenatore della DB Rossoblù Luzzi.

La seconda sconfitta consecutiva e soprattutto il ritardo di 5 rispetto al Trebisacce, primo in classifica avendo sfruttato i due inattesi stop dei luzzesi, hanno indotto la società a riflettere circa la prosecuzione del rapporto con il tecnico.

Dopo 16 risultati utili consecutivi con 11 vittorie (5 in casa e 6 fuori) e 5 pareggi (4 casalinghi e 1 in trasferta), le ultime due gare sono state fatali per le sorti del tecnico. La prima persa contro la PLM Morrone“in trasferta” sul campo dell’impianto Popilbianco, lo stesso poi che ha vissuto l’incontro “casalingo” contro lo Scalea che ha vinto per 3-1.

La delusione ha tenuto le bocche cucite, assoluto silenzio da domenica pomeriggio sino ad ora. L’indiscrezione riporta di un incontro ristretto tra il presidente Luca Gencarelli e il direttore generale Antonio Fratto per valutare la posizione tecnica. Al momento, se saranno confermate le indiscrezioni raccolte, si attende solo l’ufficialità.