La squadra del presidente Maritato conquista una storica vittoria (la prima in assoluto) battendo per 1-0 il Cotronei. Ecco il podio della quarta giornata

Nello scorso fine settimana si è giocata la quarta giornata del campionato di Promozione A. In totale 18 realizzazioni – 11 reti realizzate dalle squadre che giocavano in casa e 7 per quelle fuori casa – che portano a 86 il totale complessivo (in media 21,5 centri a giornata) dall’inizio del torneo.

Nel numero di reti partecipano 2 calci di rigore (Altomonte RC e Cassano Sybaris), 2 doppiette realizzate da Gaspar (Mesoraca) e Casciaro (VE Rende) e 1 autorete per Senatore portiere del VE Rende. La classifica marcatori conferma ancora Simone Caruso in testa con 5 reti (3 rigori) incalzato da Gaspar con 4, seguono a 3 centri Moauro dello Juvenilia, Nesticò del Sersale (1 rigore) e Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi. Restano imbattute DB Rossoblù, Altomonte, Trebisacce, AEK Crotone e Sersale. La giornata ha inoltre regalato 5 vittorie (4 in casa e 1 in trasferta) e 3 pareggi, in una sola non si è segnato, Campora e AEK Crotone hanno concluso con uno 0-0.

Nell’anticipo di sabato, sul campo di Cotronei, il Mesoraca, vincendo 3-0, recupera il passo falso di 7 giorni fa quando ha dovuto cedere il passo. Gli uomini di mister Varacalli agguantano la quinta posizione in coabitazione proprio con il PLM Morrone e si mantengono nella scia delle battistrada. Gli ospiti di mister Magarò subiscono una battuta d’arresto contro una delle pretendenti al titolo stagionale, un risultato che non dovrebbe incidere l’autostima.

La DB Rossoblù, nello scontro casalingo contro l’Amantea, capitalizza al massimo l’unica rete della giornata griffata da Dirane alla mezzora della prima frazione. Risultato che consente di conquistare la vetta, a 10 punti e potendo vantare con AEK Crotone e Campora, una delle difese meno perforate avendo incassato una sola rete. L’Amantea, senza timore reverenziale, sfodera una gran bella prova, la blucerchiata di mister Parentela conferma i progressi dopo la lenta ripartenza stagionale.

L’Altomonte RC vince sul campo della Juvenilia per 2 a 0, reti di Goretta e Simone Caruso. Gara sostanzialmente mai in discussione, mister Pascuzzo, considerando l’infrasettimanale di Coppa Italia e il big match di domenica prossima contro la DB Rossoblù, ha fatto riposare qualche big ma il risultato gli dà ragione. Testa della classifica e miglior attacco del torneo con 11 reti possono essere le giuste motivazioni. I padroni di casa, agli ordini di mister Munno, disputano una buona gara, tanto impegno e tanta corsa ma che non producono benefici. Sono comunque caratteristiche che fanno ben sperare per il prosieguo.

Sersale e Trebisacce si dividono la posta in palio con un 1-1 finale che premia il coraggio dei delfini giallorossi di mister Malucchi. I padroni di casa, subito in vantaggio con Cabrera e in superiorità numerica dal 20’, devono ingoiare la rete di Sbrissa realizzata al quarto minuto di recupero che consente al Trebisacce di restare nel terzetto in prima posizione. Uno scherzo del destino beffardo che investe il Sersale capace 7 giorni prima di pareggiare negli ultimi secondi di recupero e che ieri ha subito la stessa cosa.

Ricca di reti lo scontro tra VE Rende e Soccer Montalto, un 3 a 3 finale che premia la caparbietà degli ospiti capaci di rimontare un risultato iniziale che sarebbe potuto essere fatale, dal 2-0 al 2-2, di nuovo sotto e al 6’ di recupero il pari definivo. E se da una parte c’è soddisfazione, dall’altra si inizia a fare qualche riflessione. L’esperienza, pur premiando una linea green, è una componente importante.

Senza reti il confronto tra il Campora e l’AEK Crotone. Il team di mister Aceto conferma, con una sola rete subita la buona tenuta della difesa. Ospiti più propositivi nella seconda frazione, grazie anche al calo fisico del Campora, ma i tentativi di andare in vantaggio non si concretizzano per poca precisione dei propri avanti. Un punto a testa che alla fine pare giusto e che muove la classifica. Vincono la prima gara stagionale Malvito e Cassano Sybaris, rispettivamente contro Cotronei e Scalea.

Il Malvito contro il Cotronei conquista storicamente i suoi primi punti nel campionato di Promozione con la rete di Cesay. La squadra di Laratta soffre il terreno di gioco – terra battuta – e, dopo 2 vittorie consecutive, incassa il colpo. Per i padroni di casa, così come dichiarato in settimana dal presidente Maritato, la vittoria era l’unico obbiettivo.

E, in chiusura, il Cassano Sybaris, con 3 reti a 0, batte e inguaia lo Scalea. I biancoazzurri, ancora sul campo neutro di Trebisacce, devono prima fare i conti con la paura e poi con gli avversari. Nel primo 20 minuti solo confusione che agevola non poco lo Scalea. Dopo una prima frazione termina con il nulla di fatto, probabilmente dopo lo “shampoo” negli spogliatoi di mister Pugliese, il Cassano Sybaris riesce a invertire il canovaccio e passa in vantaggio con Calvet, rete che fa crollare il castelletto di mister Mandarano. Risultato in cassaforte con il raddoppio di Cordoba (rigore) e Lopez. Lo Scalea, con 0 punti e ultimo in classifica, dalla prossima partita deve fare di necessità virtù, arriverà il Mesoraca.

La Top3 di LaC Sport

Al primo posto, questa settimana il difensore Ceesay del Malvito. Una rete che vale doppio, prima vittoria e primi punti storici in Promozione.

Secondo posto, questa settimana il difensore Sbrissa del Trebisacce. È lui che, in pieno recupero piazza un tiro al volo vincente che consente alla sua squadra, in inferiorità numerica, di uscire indenne dal confronto contro il forte Sersale.

E concludendo la top 3 della settimana, premiando lo stesso metodo di giudizio, il terzo posto se lo aggiudica Raimondo del Soccer Montalto. Anche per lui una rete che vale oro realizzata proprio sul gong finale nel confronto con il VE Rende, una realizzazione che porta in dote un pari capitale.