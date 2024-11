Una striscia positiva con due vittorie in casa e tre esterne rilanciano in classifica la squadra in attesa dell'annuncio del nuovo allenatore

Quando lo scetticismo e il malumore dei tifosi salivano di tono per gli scarsi risultati ottenuti sino alla decima giornata, rialza la testa la squadra della città delle Terme. Il Cassano Sybaris, nelle ultime 5 gare, mette in pratica un filotto di vittorie (VE Rende, Cotronei e San Fili fuori casa, Altomonte RC e Trebisacce in casa) che gli consente di confinare ad un solo punto dalla zona play-off, recuperando posizione su posizione dopo un avvio balbettante mettendo addirittura in discussione la politica societaria estiva, con una pianificazione sofferta ma necessaria dopo le dimissioni dell’ex presidente Varca e dell’ex ds Ranieri.

Il riassetto del sodalizio, con in testa Giuseppe Azzolino, partorisce la continuità tecnico-atletica nella composizione del parco giocatori che, al netto dell’ivoriano Yaya Karambiri da oltre 5 anni in pianta stabile nell’organico, adottato dalla comunità cassanese, e di altri under locali, è composta da tanti atleti sudamericani con in testa Sebastian De Olivera da quest’anno anche capitano.

Da dichiarazioni rese pubblicamente dal presidente Azzolino, obbiettivo minimo sono i play-off, quartiere che nelle ultime due stagioni sempre frequentato, migliorando in crescendo il piazzamento: 5°posto nella stagione 2021/2022 (semifinale fuori casa contro l’Amantea persa per 2 a), 3° posto nella stagione 2022/2023 (semifinale in casa contro il Soccer Montalto vinta per 1 a 0 e successiva finale di girone contro il VE Rende, fuori casa, persa per 5 a 1).

Al giro di boa, i punti sono 25 (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) che, per coincidenza, sono identici a quando accadeva lo scorso anno nello stesso periodo. Confrontando anche altri numeri stagionali, l’attacco, perdendo il cannoniere Ferracci, è il reparto che necessita più di altri una pronta revisione. Infatti, le reti realizzate quest’anno sono 17 (26 quelle di un anno fa) mentre quelle subite sono 9 (16 a pari periodo della stagione precedente) facendone la seconda difesa meno perforata del campionato.

Dopo l’esonero di mister Giuseppe Bruno alla dodicesima giornata (paradossalmente dopo due vittorie consecutive) prima della ripartenza del 7 gennaio dovrebbe essere annunciato il nuovo allenatore che verosimilmente, a meno di eclatanti sorprese, sarà Edgardo Gabriel Martini, fresco “patentato” con Licenza Uefa D e già dirigente nel settore tecnico della società.