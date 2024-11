È arrivato anche il suo momento. Al decimo piazzamento stagionale nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, Angelo Petrone conquista il primo posto nella classifica della 22ª giornata. Il centravanti e capitano della Dgs Praia Tortora viene premiato in particolare per il rendimento puntualmente elevato tenuto nel corso del campionato. Tanti gol, come al solito, per Petrone, ma anche giocate da applausi, una forza evidente e la capacità di saper incidere in qualsiasi momento. A lui vanno pertanto i dieci punti che spettano al migliore di giornata, davanti ad un’altra conferma rappresentata da Belcastro del V.E. Rende, il quale continua a tenere un rendimento elevato. Quindi ecco il ritorno di Diaco della Rossanese, che aveva avuto un buon avvio di stagione.

Nella Top Ten della 22ª giornata vanno quindi a punti Passafaro del Caraffa e Filidoro del V.E. Rende. A seguire Renato Prete della Soccer Montalto, Ferracci e Pinto del Cassano Sybaris, Cappelletti del Cotronei Caccuri e Amendola della Brutium Cosenza. La classifica generale della Top Ten relativamente al girone A di Promozione verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).