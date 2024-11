Parla sempre e comunque con i gol, Renato Prete. Ma non è soltanto per questo che il centravanti della Soccer Montalto continua a fare punti pesanti nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il suo è un rendimento costantemente elevato ed è anche grazie alle reti di Renato Prete se la Soccer Montalto, matricola del torneo, naviga nelle zone alte della classifica.

Dopo essersi piazzato una volta al terzo posto e due volte in seconda posizione, nella giornata numero 19 il leader è proprio lui e la conquista dei dieci punti che vanno al migliore di ogni turno potrebbe regalare qualche sorpresa nella classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Tutte le puntate si possono comunque vedere su LaC Play in qualsiasi momento.

Tornando alla 19ª giornata, la piazza d’onore è di Mazzei del V.E. Rende, un altro elemento le cui prestazioni sono sempre di un certo elevato spessore, proprio come sta facendo Percopo con la maglia del Cutro, terzo classificato in questa tornata. Bert della Dgs Praia Tortora resta sempre e comunque una garanzia dal punto di vista del rendimento e lo stesso vale per il difensore Maragò della Soccer Montalto.

Fra i più bravi della giornata numero 19 e quindi scelti nella Top Ten di Zona D, ecco Herrera, difensore argentino del Cotronei Caccuri, De Pascale dell’Amantea, in buona forma, Lopez del Cassano Sybaris, Sinopoli del Real Montalto e infine Errigo del Caraffa.