L’Amantea è andato a pescarlo in Sudamerica. Nato in Uruguay nel 1990, Jose Carlos Cortaberria si sta specializzando nel parare i tiri dal dischetto e in entrambe le circostanze le sue parate sono risultate decisive ai fini del risultato. Di conseguenza il portiere dell’Amantea è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la settima giornata del girone A di Promozione. Seconda gara senza subire reti per Cortaberria e nuova giornata da protagonista: a lui vanno i 10 punti del migliore del settimo turno.

Alle sue spalle ecco il centrocampista Coppola della Rossanese, autore di una brillante partita contro l’Altomonte, e un altro portiere straniero, Juan Boiero, sempre efficace nella difesa dei pali del Campora. Scorrendo la classifica dei migliori della settima giornata troviamo anche Mancuso del Mangone e Jeremia Heredia altro elemento che si sta mettendo in mostra con il Campora.

A seguire c’è il bomber Colosimo del Sersale: una doppietta nell’ultima giornata e un assist, per un’altra giornata da protagonista. Bene anche Pedrinho del V.E. Rende, Lavalle del San Fili, Casella della DB Rossoblu Luzzi e Maragò della Soccer Montalto. I punti conseguiti in ogni giornata si sommano per andare a formare la classifica generale dove, fino alla scorsa settimana, al comando vi era il tandem formato da Vitale del V.E. Rende e da Dirane dell’Altomonte.