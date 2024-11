La società biancorossa sta allestendo una delle squadre più competitive dell'intero girone. Ecco i movimenti in ingresso e in uscita fatti finora

La stagione 2023-2024 è ormai alle porte e, il girone A del campionato di Promozione calabrese si preannuncia entusiasmante e combattuto, con tanti sodalizi che stanno allestendo organici di tutto rispetto con calciatori che hanno trascorsi importanti anche in categorie superiori.

Il Ve Rende è di sicuro tra le società più attive sul mercato. In casa biancorossa non sono mancate le conferme, rispetto al gruppo che nella passata stagione è riuscito a raggiungere la finale play off contro la Palmese. Ma sono anche parecchi i volti nuovi che mister Alfonso Caruso avrà a disposizione.

Tra i pali ecco il giovane portiere Santiago Zappulla, classe 2003, ma talento da vendere per l’estremo difensore che nella passata stagione ha fatto parte della Promosport in Eccellenza. Nel reparto difensivo i biancorossi hanno raggiunto l’accordo con Alessandro Miceli, calciatore di esperienza che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Città di Sant’Agata, Castrovillari, Rende, Acri, Sambiase, Lamezia Terme e Promosport tra Serie D ed Eccellenza.

Nuovo volto anche quello di "Pedrinho", elemento duttile che può essere schierato in molte zone del campo, dalla difesa all’attacco. Il brasiliano arriva al Ve Rende, dopo le esperienze italiane con Acri, Scalea e Db Rossoblù. In attacco è arrivata la firma di Attilio Angotti, bomber che non ha bisogno di particolari presentazioni.

Tra i riconfermati, al momento, ci sono Mazzone, Mazzei, William e Alessandro Filidoro, Marsicano, Laurito e bomber Ciccio Petrone. Ma nelle prossime settimane non mancheranno altri nuovi innesti. Insomma il Ve Rende si candida, almeno sulla carta, a recitare un ruolo da protagonista anche nella nuova stagione.