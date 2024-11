Quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la giornata di David Salome. Il centravanti del Campora si è regalato una giornata da protagonista in casa del V.E. Rende, firmando una indimenticabile tripletta. Già da tempo Salome si stava mettendo in mostra, ma stavolta si è superato, agevolando la rimonta del Campora, addirittura sotto di un gol al 47’ della ripresa. Poi in pieno recupero, dopo aver segnato in precedenza, ecco la doppietta, ancora di Salome, a segno sia di sinistro, sia di destro. È lui, pertanto, il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Una giornata da incorniciare allora per Salome del Campora, il quale precede Acebal del Mangone (continua la sua ascesa) e Nesticò del Sersale (spesso in evidenza nel corso del campionato).

Scorrendo la graduatoria dei più bravi del 20° turno rispunta Renato Prete della Soccer Montalto, che fra l’altro è il campione in carica. Alle sue spalle Carrozza della Rossanese, presenza ormai costante nella classifica di rendimento di Zona D del girone A di Promozione. Bene anche Cortaberria dell’Amantea, ancora in grado di mantenere inviolata la propria porta, Bongiorno della Rossanese, Lamberti della Juvenilia Roseto, Dolce del Mesoraca e Talarico del Mangone. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).