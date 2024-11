Altro giro di giostra per il campionato di Promozione girone A, domenica 27 ottobre in programma le gare valide per la settima giornata. Sfida casalinga impegnativa quella che attende la co-capolista DB Rossoblù Luzzi chiamata a difendere il primato contro il Sersale bloccato in classifica a 10 punti. Padroni di casa che sul proprio terreno hanno conquistato l’intera posta in palio per due volte e pareggiato in una occasione, ospiti che invece non hanno mai vinto in trasferta raccogliendo solo tre pareggi. Con il miglior attacco del campionato (17 reti ndr), la DB Rossoblù Luzzi tenterà di scardinare la difesa del Sersale che a sua volta dovrà far di tutto per uscire indenne dal confronto per conservare le ambizioni.

L’altra capolista Trebisacce viaggerà per far visita al Cotronei, attualmente con 10 punti, in una di quelle trasferte che potrebbe essere più pericolosa del previsto. Ancora imbattuto, il Trebisacce fuori casa ha vinto due volte e pareggiato una gara, mentre il Cotronei sfrutta relativamente il fattore campo facendolo valere due volte ma perdendo in una occasione.

Derby cosentino per il PLM Morrone che si vedrà opposto al VE Rende. Granata reduci dalla vittoria a Campora, viaggiano comodi in solitaria al 3° posto con 13 punti, ben lontani dai biancorossi del VE Rende relegati in penultima posizione con solo 3 punti. La PLM Morrone in casa non ha concesso nulla vincendo tutte le tre gare, diametralmente opposto da quanto invece fatto dal VE Rende che in trasferta ha sempre perso i confronti.

Torna a giocare sul proprio campo l’Altomonte RC che ospiterà il Mesoraca. I rossoblù locali arrivano alla gara con 11 punti e dal pari esterno contro il Cassano Sybaris. Il Mesoraca, alla sesta giornata bloccato dalle avverse condizioni meteo da recuperare il prossimo 6 novembre contro l’Amantea, in classifica accusa un ritardo di un solo punto rispetto ai padroni di casa. I numeri dicono che sarà uno scontro anche tra il secondo miglior attacco (Altomonte RC, 13 reti) contro la seconda miglior difesa del torneo (Mesoraca, 3 reti subite).

L’AEK Crotone, al quinto posto con 11 punti, nella gara casalinga contro il Soccer Montalto, deve cancellare lo stop subito a Trebisacce nell’ultima giornata. Percorso netto per i crotonesi nelle gare casalinghe, 3 vittorie su 3 gare disputate mentre il Soccer Montalto, terz’ultimo con 4 punti, ha raccolto punti esclusivamente fuori casa con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Juvenilia RCS e Cassano Sybaris daranno vita a una dei derby jonici più attesi. Se da un lato c’è una squadra (Juvenilia RCS, ndr) che deve accettare il pesante risultato subito contro il DB Rossoblù Luzzi, dall’altro c’è un rivitalizzato Cassano Sybaris che, con gli ultimi risultati, riesce a ritagliarsi uno spicco di rinata credibilità. I rossoblù potranno far leva sulla natura del proprio terreno di gioco (terra battuta) di solito ostico a squadre tecniche, i 4 punti in classifica sono tutti stati conquistati a Roseto. I biancoazzurri del Cassano Sybaris, con 7 punti in classifica, sembrano aver imboccato una nuova strada, dopo il disastroso avvio, arrivano in riva allo Jonio reduci da 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pareggio).

Amantea, in attesa di recuperare la gara esterna contro il Mesoraca e in classifica assestato a 4 punti, contro il Malvito tenterà di far punti per tenersi fuori dalla zona pericolosa. Sinora in casa l’Amantea ha equamente suddiviso gli esiti ottenendo una vittoria, un pari e una sconfitta. Il Malvito, di contro, non ha mai portato un punto dalle gare disputate fuori casa, le tre sconfitte sommate agli 8 reti subite sono il termometro della consistenza dei gialloverdi chiamati, dunque, a ribaltare l’andamento.

Scalea e Campora, per non essere da meno rispetto allo Jonio, daranno vita al derby del Tirreno. Il pari esterno per i biancostellati potrebbe essere lo stimolo giusto per cercare la prima vittoria in campionato. La classifica dello Scalea oggi è impietosa, ultima con solo 1 punto la situazione inizia a essere indicativa. Il Campora, fermo a 5 punti, deve cancellare la sconfitta interna della settimana precedente subita di misura contro il PLM Morrone.

Il programma completo della settima giornata

AEK Crotone - Soccer Montalto

Altomonte RC - Mesoraca

Amantea - Malvito

Cotronei - Trebisacce

DB Rossoblù Luzzi - Sersale

Juvenilia RCS - Cassano Sybaris

PLM Morrone - VE Rende

Scalea - Campora

La classifica

DB Rossoblù Luzzi 16

Trebisacce 16

PLM Morrone 13

Altomonte 11

AEK Crotone 11

Mesoraca 10

Sersale 10

Cotronei 10

Cassano Sybaris 7

Campora 5

Malvito 4

Amantea 4

Juvenilia Roseto 4

Soccer Montalto 4

VE Rende 3

Scalea 1