Rossanese con la testa già all’Eccellenza, il pari in rimonta (2-2) contro il Mesoraca nell’ultima gara casalinga rimpingua di poco una classifica a cui non si ha più nulla da chiedere. Con 29 giornate disputate, i bizantini guidano la graduatoria con “solo” 67 punti (21 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte – 55 reti fatte e 28 quelle subite), meno dei 74 del DGS PraiaTortora nello scorso torneo e i 76 del Promosport (oggi Sambiase) nella stagione 2021/2022.

Ufficiale anche il secondo podio, il DB Rossoblù Città di Luzzi conquista aritmicamente il secondo posto con un +4 sulla diretta inseguitrice Altomonte RC. La penultima giornata di campionato ha sancito ufficialmente il 3° posto anche per l’Altomonte RC con +3 sul Sersale seduto sulla quarta sedia con 56 punti (15 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte – 60 reti fatte e 28 subite), per i giallorossi quindi miglior attacco del torneo.

Partiti con altre ambizioni, da matricola, l’Altomonte RC ha accumulato sinora 57 punti (18 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte – 52 reti fatte e 26 subite) conquistando, comunque, un onorevole piazzamento che consente di approdare all’extra season. Proprio quest’ultime, Altomonte RC e Sersale, si affronteranno nella semifinale playoff al comunale “V. Bianco” di Altomonte il prossimo 5 maggio. Gara in casa per gli uomini di mister Pascuzzo assicurata, pur concludendo il campionato all’ultima giornata a parità di punti con il Sersale, in virtù dei criteri stabili dalla LND (comma 6, art 51 NOIF) per lo svolgimento delle gare interessate, prende forma l’applicazione della classifica avulsa.

Nel caso specifico, analizzando gli scontri diretti, l’Altomonte RC ha avuto la meglio sia in casa (3-0) sia fuori casa (5-2), di conseguenza l’agio di giocarsi la gara sul proprio campo. Giova ricordare che nelle gare di playoff, così come in quelle dei playout, la squadra che gioca in casa ha il privilegio di poter contare su 2 risultati, pareggio o vittoria. Nel caso i tempi regolamentari si concludessero in parità, l’unico benefit per gli ospiti è di poter usufruire di altri 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno per inseguire la vittoria, unica chance per il passaggio del turno.

La vincente della gara playoff tra terza e quarta determinerà l’avversario che farà visita al DB Rossoblù Città di Luzzi per quella che sarà la finale di girone. Intanto per gli uomini di mister Spinelli il primato di secondo attacco (58) e seconda difesa (25). Il Trebisacce, da matricola, conquista il 5° posto con 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte – 48 reti realizzate e 27 subite), forse con una punta di rammarico per qualche punto perso per strada che pregiudica il non poter accedere attivamente ai playoff.

Segue fuori griglia l’ambizioso Cassano Sybaris oggi con 44 punti (al massimo potrebbe raggiungere quota 47), in declino rispetto alle due precedenti stagioni. Ai playoff nella stagione 2021/2022, 5° posto con 56 punti, piazzamento migliorato nella seguente ss 2022/2023 con il 3° posto a 62 punti. Poche le reti realizzate sinora dai cassanesi (33) a confronto di poco più del doppio (67) dello scorso anno e sicuramente peggio di quelli della stagione 2021/2022 (44).

Seguono Campora con 41 punti, Soccer Montalto a 40, Mesoraca a 38, Amantea 37 e VE Rende a 34. Una riflessione si impone, per chi scrive, proprio su quest’ultima, inizialmente accreditata tra le candidate per la vittoria finale. Pur senza ottenere gratificazioni, la si può considerare tra le migliori nella gestione tecnico/amministrativa. Analizzando i risultati conseguiti nelle prime giornate, intuendo le diverse difficoltà, il VE Rende è stata una società lungimirante nel ridimensionare organico e obbiettivo favorendo un ritorno economico importante, magari destinando il risparmio in futuri investimenti. Scorrendo la graduatoria, ecco il Cotronei alla quintultima piazza con 31 punti (oltre a 1 di penalizzazione) che domenica prossima farà visita a un dismesso e già retrocesso Mirto Crosia.

Escludendo le già citate squadre, lo Juvenilia Roseto Capo Spulico è quintultimo (31) per differenza reti e nell’ultima giornata affronterà il Campora, il Mangone (29) si recherà a Luzzi contro il DB Rossoblù. Ipotizzando i successi di Cotronei e Juvenilia Roseto Capo Spulico, quest’ultimo sarà salvo essendo in vantaggio negli scontri diretti con il Cotronei che, quindi, potrebbe disputare la gara playout in casa probabilmente ospitando il Mangone.

Retrocede in anticipo in Prima Categoria il San Fili (15) dopo 7 anni di militanza nel campionato di Promozione. Lo scorso anno riuscì ad evitare il mesto destino vincendo la finale playout del 7 maggio contro il Cutro per 2 reti a 1. Stessa sorte per il Mirto Crosia (11) dopo appena un anno di partecipazione. Le varie difficoltà addizionate alla mancanza di una propria struttura per disputare le gare casalinghe hanno segnato una stagione triste.