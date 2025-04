L’allenatore siederà ancora sulla panchina biancostellata per cercare di centrare l'obiettivo salvezza, Dopo Pasqua la trasferta di Sersale

Repentino quanto inaspettato dietrofront dello Scalea che, dopo il comunicato stampa di sole 48 ore fa che annunciava l'esonero del tecnico Antonio Germano a seguito della sconfitta in campionato (Promozione A) in casa della Morrone, ritorna sui suoi passi richiamando in panchina lo stesso tecnico.

Il dietrofront

Ad annunciarlo è appunto il club bianco-stellato attraverso le sue pagine social: «A circa 48 ore, la Società Scalea Calcio si ravvede sulla decisione presa circa l'esonero del tecnico Antonio Germano e ritorna sui suoi passi, conferendo nuovamente fiducia al mister con l’intento di fare quadrato e centrare l’impresa della salvezza». Tutto rientrato dunque, con la compagine scaleota che non ha ancora chiuso il discorso salvezza a due giornate dal termine, viaggiando a sola una lunghezza di vantaggio sopra la superficie play out e dopo la pausa di Pasqua sarà attesa sul campo del Sersale.

Nella sua carriera come tecnico, Germano si è seduto sulle panchine di diverse società quali Acireale, Gallipoli, Ragusa, Palmese, Atletico Lazio, Cotronei, Roggiano, Corigliano, Isola Capo Rizzuto, Civitavecchia, Acri e Sansovino, senza dimenticare una piccola parentesi alla Beretti del Cosenza Calcio.