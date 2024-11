Alla seconda giornata era stato scelto quale migliore e quindi eletto leader della Top Ten di Zona D. Alla sesta di campionato è ancora tempo di vedere in vetta nuovamente Oussama Dirane, giovane centrocampista dell’Altomonte. Dinamico, propositivo, con il senso del gol e della posizione, classe 2005, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti in circolazione e sorprende come nessuna squadra calabrese sia stata in grado di fargli una proposta convincente, dopo l’ottimo campionato disputato con la Soccer Montalto (26 presenze e 9 reti). Anche quest’anno con l’Altomonte sta offrendo delle prestazioni di un certo rilievo e un rendimento sempre più crescente. Di conseguenza Dirane è il leader della 6ª giornata nel girone A di Promozione nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

A proposito di brillanti prestazioni, il V.E. Rende che sprinta è anche il volto felice di Michele Canale, le cui giocate iniziano a infiammare la tifoseria biancorossa, mandando in tilt i calciatori avversari. A seguire ecco Aziz Jarar del Trebisacce, puntualmente micidiale sottoporta. Nella graduatoria dei migliori c’è quindi spazio per il portiere Cortaberria dell’Amantea e per Altomare del ritrovato Mangone. Fra i più bravi non potevano mancare Renato Prete della Soccer Montalto e Valentino Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi, il quale precede il compagno di squadra Casella, Nesticò del Sersale e Fabiano del Mesoraca. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).