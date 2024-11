Ernesto Gabriele non è più l'allenatore del Sersale. Una notizia, quasi inaspettata, che arriva nel corso della settimana che porterà i giallorossi alla trasferta in casa della Rossanese. I lupi catanzaresi, infatti, domenica 17 dicembre saranno ospiti della capolista per l'ultima giornata del girone d'andata. Un match che potrebbe rappresentare un crocevia decisivo, soprattutto per il Sersale: i giallorossi hanno infatti un distacco di 9 punti dalla prima posizione. Una sconfitta al Rizzo potrebbe rivoluzionare tutti gli obiettivi.

Le strade fra il Sersale e Gabriele si sono separate con la squadra giallorossa in piena zona play off a quota 26 punti: frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Il tecnico paga, probabilmente, gli ultimi risultati ottenuti. Il Sersale è infatti reduce da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate. "Solo" 6 punti conquistati che hanno fatto perdere troppo strada dalla testa della graduatoria.

Il comunicato del club

«La società ASD Sersale Calcio 1975 comunica che di comune accordo con mister Ernesto Gabriele si è presa la difficile decisione di interrompere il rapporto professionale. Questa decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione e riflessione con l'intento di cercare nuove prospettive e stimoli per il futuro della squadra.

Vogliamo ringraziare di cuore mister Gabriele per il tempo trascorso con noi, per il suo impegno e la dedizione mostrata nel corso di questo percorso. La sua professionalità e il suo lavoro non passeranno inosservati e rimarranno sempre apprezzati. Ora, guardiamo con ottimismo verso il futuro e lavoreremo duramente per affrontare le sfide che ci attendono. Il sostegno del popolo giallorosso è fondamentale e vi chiediamo di continuare a sostenerci come avete sempre fatto».