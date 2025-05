Si chiude la stagione del campionato di Promozione A e con il Sersale che non è riuscito ad agguantare un posto nei play off nonostante la vittoria esterna in casa del Campora. Il club giallorosso chiude a meno quattro dal quinto posto ma, più di questo, chiude un ciclo targato Giuseppe Schipani.

La fine di un ciclo

Il presidente giallorosso, infatti, comunica le sue dimissioni dopo un quinquennio di grandi soddisfazioni: «Dopo cinque intensi anni alla guida di questa società, un periodo ricco di emozioni, sacrifici e soddisfazioni, sento che è giunto il momento di fare un passo indietro. La stagione appena conclusa, che reputo personalmente deludente, mi ha portato a riflettere profondamente. Mi assumo tutte le responsabilità di quanto accaduto e, con grande serenità, ho deciso di staccare la spina. Credo di aver dato tutto in questo quinquennio: tempo, energie, passione. Ma ora sento forte il bisogno di dedicarmi di più alla mia famiglia, che in questi anni mi ha sempre sostenuto, nonostante un lavoro che mi porta spesso lontano da casa e un impegno calcistico che ha occupato ogni mia domenica».



E ancora: «In questo momento mi mancano gli stimoli per continuare con la stessa intensità e dedizione che ho sempre cercato di garantire. Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che hanno condiviso con me questo straordinario percorso: i dirigenti, che hanno sacrificato tanto per amore della società; tutti gli allenatori e i calciatori che hanno indossato con onore i nostri colori; gli sponsor, senza i quali non saremmo mai riusciti a raggiungere certi traguardi; e soprattutto voi, tifosi, che ci avete sostenuto sempre con passione e affetto. Il vostro calore resterà per sempre nel mio cuore. Lascio una società sana, solida, con valori forti e basi concrete per il futuro. Un ringraziamento speciale va a mia moglie, che mi è sempre stata accanto in silenzio, con pazienza e amore. Senza il suo supporto, tutto questo non sarebbe stato possibile».