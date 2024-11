Si entra nella fase conclusiva della stagione e anche per la Top Ten di Zona D sta per arrivare il momento decisivo. Chi riuscirà a vincere il titolo edizione 2023/24? In attesa di conoscere la nuova classifica generale aggiornata, per quanto riguarda quella parziale, in merito alla 25ª giornata, ecco la novità rappresentata da Claudio Marcelo Francisco, attaccante classe 2003, in forza al Sersale. Per lui 25 presenze e 11 reti in campionato e un rendimento via via crescente. Si sta facendo trovare pronto alla battuta a rete, in una fase nella quale il Sersale sta andando alla grande (5 vittorie di fila con 17 gol fatti). Di conseguenza Francisco è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda il girone A di Promozione.

Alle sue spalle troviamo ben tre portieri. La solidità delle difese sicuramente aiuta e quindi anche l’assetto delle rispettive squadre è apprezzabile, per cui i meriti, è giusto ribadirlo, sono di tutti, ma in casa Campora e in casa Amantea si va sempre sul sicuro con Juan Boiero e Vasco Cortaberria. Per entrambi si tratta dell’ennesima presenza nella Top Ten di Zona D. Quindi ritorna Selleslagh del Cassano Sybaris, protagonista in occasione della vittoria a sorpresa in casa della Rossanese.

C’è quindi la presenza di Banchio del Cotronei: in questo caso un premio al rendimento, considerando anche il fatto di essere sempre sceso in campo nelle 25 gare fin qui disputate. A seguire due presenze ormai “fisse” della graduatoria dei migliori, vale a dire Nesticò del Sersale e Azzinnaro della Db Rossoblu Luzzi. Con loro si va sempre sul sicuro, perché qualcosa lo portano puntualmente a casa. Il primo rifinisce e poi colpisce su calcio da fermo. Il secondo stavolta segna su rigore, fra l’altro in extremis, confermandosi il bomber più micidiale fra i Dilettanti calabresi. Chiudono la Top Ten Julian Leonori del Trebisacce e Lamberti della Juvenilia Roseto. La graduatoria generale del girone A di Promozione verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).