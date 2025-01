La decisione della società guidata dal presidente Alessandro Reda, arriva all’indomani della pesante sconfitta per 5-0 subita in trasferta contro il Malvito, nell’ultima giornata del girone d’andata

Il VE Rende, squadra militante nel girone A del campionato di Promozione, ha deciso di sollevare Giovanni Carbone dall'incarico di allenatore.

La scelta della società guidata dal presidente Alessandro Reda, arriva all’indomani della pesante sconfitta per 5-0 subita in trasferta contro il Malvito. Un risultato che ha allungato a cinque la striscia di sconfitte consecutive per i biancorossi.

La situazione in classifica è critica: il VE Rende occupa attualmente la penultima posizione con appena 8 punti conquistati al termine del girone d’andata. La squadra è a due lunghezze di vantaggio rispetto all’ultima posizione, occupata dalla Soccer Montalto, ma è ben lontana dalla zona salvezza diretta. L'ultimo successo dei biancorossi risale al 16 novembre, quando riuscirono a imporsi 2-1 sull'Altomonte.

La società è ora al lavoro per individuare il sostituto di Carbone. In pole position ci sono due nomi: Sandro Cipparrone e Giovanni Paschetta, entrambi tecnici esperti nel mondo del calcio dilettantistico.