Per la seconda settimana consecutiva c’è un calciatore della Rossanese al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. La 28esima giornata registra la leadership di Giuseppe Lorecchio, centrocampista di sostanza e di fatica, ma capace anche di offrire spunti di qualità particolarmente interessanti. Lo dimostra il gran gol siglato in casa della Soccer Montalto con un tiro dalla distanza di rara potenza, bellezza e precisione. Anche quest’anno per Giuseppe Lorecchio un torneo di un certo spessore, nel quale non ha lesinato impegno, dedizione e presenza. Con lui, insomma, si va sul sicuro e quindi ecco una giornata da protagonista, che gli vale la prima posizione nella graduatoria dei più bravi.

In seconda posizione troviamo Simone Caruso dell’Altomonte. Da ex non trema dal dischetto e firma un’altra preziosa affermazione della sua squadra in casa dell’Amantea. Ma non è tanto per il gol che viene premiato con la seconda posizione, quanto con il fatto che si tratta dell’ennesima marcatura decisiva ai fini del risultato. Rendimento elevato. Bene anche De Paola del Trebisacce: mette la firma in occasione della vittoria in casa di un San Fili che lascia la categoria.

Andiamo quindi ai “soliti noti”: Matteo Nesticò del Sersale e Valentino Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi sono ormai di casa nella Top Ten di Zona D. Ennesima presenza a dimostrazione, ulteriore, di una stagione vissuta da protagonisti assoluti del campionato. Il centrocampista non trema dal dischetto e ribalta il Mangone, mentre il centravanti arriva a toccare quota 30 nella classifica dei bomber del campionato. A seguire premiamo ancora Matteo Casella della DB Rossoblu Luzzi, altro calciatore di sostanza, carattere e temperamento.

Rimanendo nell’ambito dei “soliti noti” ecco Juan Boiero, portiere del Campora, i cui interventi non sono mai banali, e Antonio Carrozza, capitano e leader di una Rossanese che torna in Eccellenza. Per lui un torneo sopra le righe, con un rendimento puntualmente elevato. Di solito la copertina se la prendono i bomber, ma la Top Ten ha lo sguardo lungo e tiene tutti in considerazione. Infine ecco Mazzei del V.E. Rende, decisivo nella vittoria contro il retrocesso San Fili, e Michele Salerno del Mesoraca: in questo caso una menzione doveroso per la costanza: 28 presenze in altrettante gare di campionato per il giovane calciatore (classe 2005) della squadra crotonese. La classifica generale del girone A di Promozione verrà svelata venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.