È il momento di Aaron Catriel Herrera. È il momento del Cotronei Caccuri. Cinque vittorie consecutive per la squadra di Andrea Parentela, il quale sta facendo un capolavoro alla guida dei giallorossi.

Formazione dall’età media molto bassa, quella crotonese, nella quale spiccano anche le prestazioni del difensore Herrera, puntualmente fra i più bravi all’interno di un gruppo che ha subito solo due reti nelle ultime cinque giornate. E mentre il Cotronei Caccuri si ripropone in ottica play off, salgono i consensi per Herrera, leader della 23ª giornata della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In occasione del recente turno di campionato, bene anche Gaudio del V.E. Rende, autentico trascinatore dei biancorossi, e Benito Amendola, il quale ha fatto la differenza in occasione della vittoria della Brutium Cosenza contro la capolista Dgs Praia Tortora. A seguire troviamo Scigliano della Juvenilia Roseto e Filidoro del V.E. Rende, nuovamente presente su questa rubrica. Quindi vanno a punti Sinopoli del Real Montalto e Ferracci del Cassano Sybaris, con quest’ultimo che è nel lungo elenco di coloro che possono giocarsi il primo posto nella graduatoria generale che, fra l’altro, verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Infine, fra i più bravi della 23ª giornata, ecco Romano della Rossanese, Heredia del Campora e Guarino del Cutro.