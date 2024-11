Segna tanto e i suoi sono anche gol pesantissimi, in grado di portare numerosi punti alla propria squadra. Athos Ferracci è il bomber del Cassano Sybaris. Un bomber implacabile, avendo segnato 24 reti, per una media praticamente di un gol a partita. Ma le sue realizzazioni assumono un valore ancora più rilevante, perché hanno portato diversi punti in dote alla squadra di Diego Burgo. Ben 17 punti vanno ascritti ad Athos Ferracci ed alle sue reti, per cui il centravanti argentino è il calciatore più decisivo della Promozione A dopo 25 giornate.

In seconda posizione, in questa speciale classifica, troviamo Puoli della Dgs Praia Tortora. Anche in questo caso gol numerosi e pesanti, in grado di portare a casa un totale di 14 punti. A seguire ci sono Petrone, sempre della Dgs Praia Tortora, e Belcastro del V.E. Rende: i loro gol sono serviti per mettere la firma su 12 punti. In doppia cifra non poteva mancare Renato Prete della Soccer Montalto, che ha messo la firma su 11 punti. Quindi ecco Pedrinho della Db Rossoblu Luzzi e Andrea Amendola dell’Amantea, con quest’ultimo che è andato via a metà campionato. Bene De Luca del Campora, Dezai del Cotronei Caccuri e Petrone del V.E. Rende. A seguire tutti gli altri.