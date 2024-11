Per quanto nelle premesse si possa tentare di ipotizzare, un campionato è sempre regolato dai numeri che inevitabilmente disegnano la storia spesso sconfessando quanto nelle previsioni da spiaggia.

Come non mai, questa è la stagione in cui sono cambiati tanti allenatori, ben 11 società hanno preferito variare la conduzione tecnica come di seguito meglio specificato: Altomonte RC Pascuzzo per Marsico, Cassano Sybaris Martini (è stata inoltrata PEC alla Lnd Cr Calabria per chiedere una proroga a favore del neo qualificato Uefa D con esame sostenuto e superato) al posto di Bruno, Cotronei La Ratta per Leone, DB Rossoblù Citta di Luzzi Spinelli subentra a Lio, Juvenilia RCS Falcone sostituisce Munno, Mangone chiama Burgo per Viterbo, Mesoraca Patti rileva Elia, Mirto Crosia ancora senza indicazioni dal 23 settembre per sostituire Sidero, San Fili affida la panchina a Tuoto prima di De Lio, Sersale si separa da Gabriele per accogliere Varacalli, VE Rende saluta Caruso e accoglie Petrucci.

Di contro, solo 5 società continuano il rapporto con il tecnico con cui hanno iniziato il cammino 2023/2024 e sono: Amantea/Cipparrone, Campora /Aceto, Rossanese/ Aloisi, Soccer Montalto/ Pignataro e Trebisacce /Malucchi

Classifica e confronto

Volendo confrontare la classifica della passata stagione con quella attuale, curiosamente la Rossanese ha raccolto gli stessi punti (38) dell’allora capoclassifica DGS PraiaTortora ben lontano, però, dalle reti segnate (28) contro i 41 e da quelle subite (12) contro i 6 dei tirrenici, al contempo migliorando verso l’alto dall’8° posto (23 punti) al 1° di quest’anno (+15 punti).

Al secondo gradino oggi la matricola Altomonte RC con 30 punti, gli stessi che aveva il VE Rende oggi all’8° posto con 21 punti. Sul 3° gradino si attesta il DB Rossoblù Città di Luzzi con 27 punti migliorando quella che era la posizione della stagione trascorsa in cui occupava la 10ª posizione con 18 punti. Segue al 4° gradino l’altra matricola Trebisacce con 26 punti, gli stessi dell’altra illustre matricola retrocessa dall’Eccellenza Sersale che occupa la 5ª piazzola. In calo l’Amantea che, con 23 punti, si ritrova in 7ª posizione con 23 punti, a pari periodo occupava la 3ª piazza con 28 punti. Solo per 1 punto, il Cassano Sybaris, a parità di punti di un anno fa, si piazza a ridosso della zona calda (6° posto). Migliora anche il Campora con 25 punti contro i 20 del dicembre 2022. Fuori la zona pericolosa il Mesoraca con 19 punti, mentre Juvenilia RCS al 12° posto con 13 punti aumenta la posizione ma con 1 punto in meno. Subito dopo ecco il Cotronei che perde ben 10 punti, oggi al 13° posto con 13 punti contro il 7° a 23 di un anno fa. Al 14° posto il Mangone con 11 punti che ha sostituito il Real Montalto e che precede il San Fili in penultima posizione fermo a 8 punti, 7 in meno rispetto all’anno scorso quando era al 12°posto. Chiude la graduatoria l’altra matricola Mirto Crosia con solo 7 punti.

I gol del girone d'andata

In calo le reti della stagione corrente rispetto alla precedente in cui, alla fine del girone di andata, si registravano 354 reti. Nelle 120 gare sinora disputate si registrano 284 reti (media giornaliera pari a 18,93 e media a gara 2,37) di cui 29 su calcio di rigore (Altomonte 5 - Amantea e Trebisacce 4 - Sersale 3 - Cotronei, DB Rossoblù Città di Luzzi, Juvenilia RCS e San Sili 2 – Campora, Cassano Sybaris, Mesoraca, Rossanese e Soccer Montalto 1 – Mangone, Mirto Crosia e VE Rende 0) e 1 per sfortunata autorete (Panciotto, Mirto Crosia, 13° turno).

Tra i 120 giocatori andati a rete si registrano 29 doppiette (Trebisacce 5, Soccer Montalto 4, Altomonte-DB Rossoblu Città di Luzzi-Sersale e VE Rende 3, Campora-Mesoraca e Rossanese 2, Amantea e Cassano Sybaris 1) e 4 triplette (DB Rossoblù Città di Luzzi 2, Altomonte RC e Cotronei 1).

I bomber del campionato

La Rossanese è la squadra con 12 calciatori andati a rete e guida questa speciale curiosità (Bongiorno con 8 centri). Seguono VE Rende con 11 (l’ex Bilello con 4), Mesoraca con 10 (Ventura 6), Amantea (Amendola A e Gimenez 4) e DB Rossoblù Città di Luzzi con 9 (Azzinaro 16), Trebisacce 8 (Jarar, Kone e Linori 5), Sersale 8 (l’ex Colosimo 7), Cassano Sybaris 8 (Locascio 6), Campora 8 (De Pascale 6), Cotronei 7 (Guarino 4), Altomonte RC 6 (Caruso S. 11), Mangone 5 (Acebal 3), Juvenilia RCS 5 (D’Angelo, Dayawa, Ferrarezi e Antoniazzi 2), San Fili 5 (Ferrero 4), Soccer Montalto 5 (Prete R 7), Mirto Crosia 4 (Thiam 2).

Il re dei marcatori è Valentino Azzinaro del DB Rossoblù Città di Luzzi con 16 centri (2 rigori - 7° e 14° turno) che viaggia ad una media di poco superiore a 1 rete a gara realizzando 2 triplette (3° e 14° turno) e 1 doppietta (5° turno). Alle sue spalle Simone Caruso dell’Altomonte RC con 11 marcature (4 rigori - 1°, 4°, 6° e 13° turno) con all’attivo 3 doppiette (10°, 11° e 13° turno). Sul terzo gradino dei marcatori si piazzano Domenico Bongiorno della Rossanese con 8 reti (nessun rigore) e 2 doppiette (5° e 14° turno) e Gigi Le Piane dell’Altomonte RC, anche lui con 8 reti (2° turno) e una tripletta (13° turno).

Il "fortino" dell'Altomonte

L’Altomonte RC è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti (22) per le gare disputate in casa (7 vittorie e 1 pareggio) mentre la peggiore sul proprio terreno è il Mirto Crosia (costretto a giocare le casalinghe a Rossano per l’indisponibilità del Comunale di Mirto stesso) con solo 3 pareggi e 5 sconfitte. Lontano dalle mura amiche la migliore è la Rossanese con 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta), ottiene il nulla invece il San Fili senza vittorie fuori casa, 3 pareggi e 5 sconfitte.

La squadra che ha realizzato il maggior numero di reti nelle gare casalinghe è il DB Rossoblù Città di Luzzi con 21 centri, si distinguono per le realizzazioni fuori casa con 12 marcature l’Amantea e il Sersale. Peggior attacco in casa il Mirto Crosia con 3 reti mentre fuori casa deludono gli avanti di Campora e Cotronei con solo 2 reti.

Miglior difesa in casa per DB Rossoblù Città di Luzzi unitamente ad Amantea, Cassano Sybaris e Campora hanno subito solo 4 reti. Fuori casa la peggior difesa è quella del San Fili con 23 marcature subite.

Quello che si prospetta per il girone di ritorno sicuramente propone temi caldi da seguire con attenzione, un livellamento verso l’alto porta a pensare che assisteremo a una seconda parte di stagione coinvolgente e divertente. Almeno si spera!