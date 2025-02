La 23ª giornata del campionato di Promozione si apre con Amantea – Campora anticipata a venerdì 28 febbraio per le coincidenti attività di Carnevale organizzate a Campora per sabato 1° marzo e ad Amantea per domenica 2 marzo. Sussistendo anche motivi di ordine pubblico le società si sono accordate per l’anticipo. Un derby del Tirreno atteso, la rivalità sportiva, oltre alla necessita di classifica, attirerà le attenzioni di diversi sportivi. L’Amantea, in zona play out con 19 punti, è costretta a sfruttare il fattore campo, imprescindibile puntare al risultato pieno per cercare la scalata. Il Campora dal canto suo arriva con maggiore tranquillità, con 26 punti a 8 giornate dalla fine la salvezza diretta non dovrebbe sfuggire. Arbitro: Francesco Renda di Catanzaro.

Al netto dell’anticipo, le altre gare saranno disputate regolarmente domenica 2 marzo. Trasferta pericolosa per il Trebisacce capolista, la PLM Morrone è un osso duro e ha già fatto pagare dazio all’altra ex capolista DB Rossoblù di Luzzi. La distanza tra le due è di 10 punti (Trebisacce 51 e PLM Morrone 41) ma la gara potrebbe essere una svolta per entrambe, per i giallorossi avvicinarsi corposamente al traguardo vittorioso e per gli amaranto mantenere un posto nei playoff. Arbitro: Vanessa Tempesta di Rossano.

Chi insegue spera, come il Mesoraca (46 p) che domenica scorsa ha conquistato il 2° posto in graduatoria. L’avversario di turno sarà la Juvenilia RCS (18 p) affamata di punti e con rinnovate energie per la vittoria esterna a Cassano. Arbitro: Salvatore Raffa di Vibo Valentia.

L’Altomonte RC riceverà il Malvito in una gara di vicinato. Per continuare a inseguire le proprie necessità, nessuna delle due si può permettere di perdere terreno. Arbitro: Aldo Frascà di Locri.

Un discorso simile concepibile anche per DB Rossoblù Luzzi e Cassano Sybaris che si ritroveranno accumunati a dover cancellare il passo falso di una settimana fa. Padroni di casa in difficoltà, il poker subito potrebbe pesare più nella testa che nelle gambe. Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Sersale sprinta verso la top5, lo ha fatto intendere a tutti dopo la convincente vittoria contro la DB Rossoblù Luzzi (4-1 ndr). L’obbiettivo non è impossibile, lo scoglio AEK Crotone però deve essere saltato. Arbitro: Luca Francesco Carbone di Cosenza.

Il Cotronei stecca a Trebisacce, la sonora sconfitta può essere recuperata nella gara interna contro la Soccer Montalto che, però, ha l’obbligo di andare a punti. Arbitro: Antonio Miglionico di Paola.

Lo Scalea ospiterà il VE Rende. I biancostellati sono stati artefici di una involuzione con risultati sorprendenti che li ha proiettati tra le pretendenti alla salvezza diretta. Il VE Rende pare rassegnato al proprio destino, forse con la testa già al prossimo anno. Arbitro: Simone Tursi di Rossano.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 23ª giornata:

Amantea – Campora

Cotronei – Soccer Montalto

DB Rossoblù Luzzi – Cassano Sybaris

Juvenilia RCS – Mesoraca

PLM Morrone – Trebisacce

Scalea – VE Rende

AEK Crotone – Sersale

Altomonte RC – Malvito

Classifica alla 22ª giornata:

Trebisacce 51 – Mesoraca 46 - Altomonte RC 45 - DB Rossoblù Luzzi 44 – PLM Morrone 41 – Sersale 38 - Cotronei 36 – Campora e Cassano Sybaris 26 – Scalea 25 – AEK Crotone 23 – Malvito 21 - Amantea 19 – Juvenilia RCS 18 - Soccer Montalto 14 - VE Rende 9