In un campionato, quello di Promozione A, dominato dalla Dgs Praia Tortora, inevitabilmente i calciatori della squadra tirrenica sono fra i protagonisti anche dalla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella classifica di rendimento di Zona D, allora, ci sono ben quattro calciatori della capolista fra i primi dieci, ma il leader appartiene alla formazione del Cassano Sybaris. Con 38 punti Athos Ferracci ha infatti terminato il girone di andata al comando della graduatoria relativa al rendimento, comparendo varie volte nella classifica dei migliori redatta ogni giornata.

Alle spalle di Ferracci ecco un altro attaccante: con 32 punti troviamo Velio Passafaro del Caraffa, un altro elemento dal rendimento costante e puntualmente elevato, trascinatore a suon di gol, assist e belle giocate della formazione catanzarese. A chiudere il podio c’è il primo calciatore in graduatoria della capolista: il portiere Ivan Joaquin Piccioni, terzo con 31 punti. Specialista nel parare i rigori, autore di belle parate ed anche l’estremo difensore meno battuto del campionato.

Scorrendo la graduatoria dei migliori in base al rendimento, il 4° posto è del centravanti Andrea Puoli della Dgs Praia Tortora con 30 punti, davanti ad Andrea Amendola dell’Amantea con 29: ma quest’ultimo, essendosi appena trasferito alla Morrone, in Eccellenza, non potrà andare avanti in questa graduatoria e quindi ripartirà da zero nel torneo di categoria superiore. Sempre a quota 29 punti troviamo il difensore Gaetano Bertini: esperienza e solidità al servizio della capolista e anche per lui, come per gli altri, del resto, ci sono tutte le condizioni affinché conquisti il primo posto finale.

Completano la Top Ten del girone A di Promozione il jolly Francesco Poltero dell’Amantea con 28 punti, l’attaccante Francesco Petrone del V.E. Rende con 27, assieme al duttile Simon Edonga del San Fili e quindi ecco il quarto calciatore della Dgs Praia Tortora nella classifica dei migliori per quanto riguarda il rendimento: si tratta del centravanti Angelo Petrone, con 26 punti.