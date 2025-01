La neocapolista Trebisacce farà visita al VE Rende, la DB Rossoblù Luzzi sarà chiamata a un test impegnativo contro lo Scalea. In coda, fiato sospeso per Juvenilia RCS-Amantea e Malvito-AEK Crotone

Nel campionato di Promozione girone A si apre il fine settimana nel quale sarà disputata la 18ª giornata, la 3ª del girone di ritorno. Cambia qualcosa rispetto alla giornata precedente rispetto alla quale la capolista ora è il Trebisacce che nell’ultimo turno ha spodestato dal trono la DB Rossoblù Luzzi ora a -2.

Proprio la nuova regina Trebisacce dovrà vedersela contro il VE Rende, gara prevista sul campo in terra battuta di Montalto Uffugo che potrebbe rappresentare l’insidia più pericolosa per le proprie qualità tecniche. I padroni di casa (si fa per dire) dovranno fare di necessità virtù facendo i conti soprattutto con qualche giocatore che, rescindendo, ha preferito trasferirsi altrove. Gli scarsi 8 punti diventano davvero pochi se si vuole puntare a conservare la categoria pur passando dai play out. Arbitro: Pietro Gallo di Lamezia Terme.

La spodestata DB Rossoblù Luzzi avrà come ospite l’ostico Scalea. Gara non facile, tecnicamente e psicologicamente. Dopo aver rinunciato a giocare sul campo del “San Francesco” di Luzzi e in attesa dell’approvazione federale di poter terminare il torneo sul sintetico di Taverna di Montalto Uffugo, il teatro individuato sarà il Centro Sportivo “Popilbianco”, lo stesso sul quale ha vissuto la prima sconfitta stagionale. Serve ribaltare il brutto risultato subito dalla PLM Morrone, quantomeno quello, per ora inseguire la lepre Trebisacce. Il compito non sarà dei più facili, l’avversario di turno, lo Scalea, sempre più positivo, renderà dura la vita. Arbitro: Margherita E. Pittella di Crotone.

Scontro di altura tra Mesoraca e Cotronei, entrambe impegnate nelle zone nobili della classifica, la prima al 3° posto (per differenza reti) a quota 33, la seconda al 6° posto dove i punti sono 29. Senza dubbio tra le note più positive del torneo, il confronto sarà disputato sullo stesso campo che entrambe le formazioni usano abitualmente per le gare interne. Una sorta di derby cittadino che potrà dire tanto sul destino delle contendenti. Arbitro: Christian Gervasi di Cosenza.

Al 4° posto c’è l’Altomonte RC (p 33) che, nella seconda trasferta consecutiva, renderà visita al Sersale (p 28). All’andata terminò con un pirotecnico 3-3 ma dall’epoca tanta acqua è passata sotto i punti. Se per i padroni di casa, reduci dalla vittoria esterna contro il VE Rende, la vittoria potrebbe rilanciare ancor di più le proprie velleità sul piazzamento playoff, per gli ospiti la gara potrebbe rappresentare importanza ancor di più dei 3 punti. Il pari di Amantea pesa sulla classifica, giusto per quanto visto in campo ma deficitario nell’economia della graduatoria. Arbitro: Eugenio Izzo di Paola.

La PLM Morrone, ringalluzzita nel morale per l’ultima vittoria contro la DB Rossoblù Luzzi, avrà da sudare le proverbiali sette camicie sul campo del Cassano Sybaris. Se per gli ospiti c’è la consapevolezza della propria forza, dall’altra ci sarà una squadra che con il pareggio di Cotronei ha più fiducia nei propri mezzi. L’alternanza in panchina ha giovato, 10 punti in 5 gare sono nel salvadanaio biancoazzurro. Arbitro: Luca Vita Carino di Paola.

Spareggio o quasi potrà essere il confronto tra Malvito e AEK Crotone. Intanto, riferendoci a quanto sentenziato dal Giudice Sportivo, dopo aver sperato in una vittoria a tavolino, la matricola gialloverde dovrà tornare a Montalto contro la Soccer per completare la gara sospesa al 22’ del 2° tempo e che la vedeva perdere per 1-0. Per Malvito e AEK Crotone i punti accumulati sono 17, fuori dalla zona rossa solo per differenza reti a dispetto dell’Amantea. Arbitro: Simone Tursi di Rossano.

Altro spareggio atteso quello tra Juvenilia RCS e Amantea. L’eventuale vittoria dei rossoblù locali consentirebbe proprio l’aggancio ai tirrenici che fuori casa hanno perso in 5 occasioni, pareggiandone 2 e vincendone solo 1. In opposizione, la squadra di casa ha il triste record di non aver mai conquistato un punto fuori casa facendo del proprio campo quasi un fortino comunque capace di far raggranellare i 14 punti in classifica. Arbitro: Katia Cilento di Cosenza.

Conclude la nostra rassegna Campora-Soccer Montalto, con i padroni di casa, con 15 punti, sono obbligati a fare risultato pieno per rimanere nella scia con il confine play out. Iniziano le gare da ultima spiaggia per la Soccer Montalto, 6 punti non lasciano tanti margini, provare a inserirsi nel gruppo play out è ancora possibile. Arbitro: Giuseppe Polifrone di Taurianova.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 18ª giornata:

Malvito – AEK Crotone

Campora – Soccer Montalto

Cassano Sybaris – PLM Morrone

DB Rossoblù Luzzi – Scalea

Juvenilia RCS – Amantea

Mesoraca – Cotronei

Sersale – Altomonte RC

VE Rende - Trebisacce

Classifica alla 17ª giornata:

Trebisacce 40 - DB Rossoblù Luzzi 38 - Mesorace e Altomonte RC 33 – PLM Morrone* 30 - Cotronei 29 - Sersale 28 – Cassano Sybaris* e Scalea 18 – Malvito*, AEK Crotone* e Amatea 17 -– Campora* 15 – Juvenilia RCS* 14 - VE Rende* 8 - Soccer Montalto* 6.

(*) una gara in meno