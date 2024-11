Non riesce a conquistare ancora un punto la matricola Malvito in questa stagione di Promozione, storica per la società rappresentata dal presidente Michele Maritato. Sebbene in coabitazione con Cassano Sybaris e Scalea, l’ultima posizione in classifica pone la società ad operare sul mercato «Siamo attivissimi sul mercato – il pensiero del presidente Maritato al nostro network -, è imperativo aumentare la rosa anche numericamente, ogni domenica per una cosa o per l’altra in distinta siamo sempre in 18. Oggi era previsto un arrivo dal settore giovanile del PSG, purtroppo un intoppo dell’ultimo momento ha impedito la partenza al ragazzo».

Le 6 reti sin qui subite contro una sola realizzata può essere un indizio di un lento adattamento al campionato di Promozione considerando che nelle 28 gare dello scorso campionato di prima categoria girone A, le reti subite sono state solo 18 (media 1,56) e quelle realizzate 70 (media 3,89). Preoccupa relativamente, però, la situazione, i segnali sul campo ci sono anche se poi alla fine il risultato è negativo «Abbiamo una nostra impronta, non raccogliamo per quanto facciamo – l’analisi del massimo dirigente -, ricordiamoci che l’ossatura della squadra è per 8/11 la stessa dello scorso anno. Qualcosa non gira per il verso giusto, i complimenti fanno piacere, ora però servono i punti».

E a proposito di punti, la quarta giornata da disputare in casa, vedrà i gialloverdi di mister Lucia Varraro opposti al Cotronei, al momento squadra rivelazione del torneo e reduce da due vittorie di prestigio (Cassano Sybaris e Mesoraca ndr): «Domenica siamo obbligati a vincere, bisogna a muovere la classifica. L’avversario è di qualità ma non possiamo fare altrimenti, un risultato diverso complicherebbe il nostro cammino rendendo, eventualmente, difficile poi recuperare il divario». La determinazione del presidente Maritato è condivisa dalla squadra che si sta preparando al meglio per questo confronto che, seppur alla quarta giornata, ne rappresenta il punto di partenza.