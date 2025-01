Lucio Vaccaro si è dimesso dalla conduzione tecnica del Malvito. La notizia non sorprende gli ambienti, un rapporto che si era già incrinato nel periodo natalizio per divergenze tecniche interne tanto da tener lontano anche dalle sedute di allenamento il sanguigno mister. Il tutto sembrava rientrato, almeno apparentemente, ma, complici anche i risultati sul campo, hanno indotto il tecnico a presentare le dimissioni nelle mani del presidente Maritato che non ha potuto far altro che accettarle.

Il percorso di Vaccaro al Malvito parte da lontano, rilevando la squadra in seconda categoria, traghettandola in prima e, vincendo i playoff, in Promozione e conquistando la Coppa Calabria, trofeo riservato alle società di prima categoria. Un cammino che si interrompe dopo 17 gare di campionato (una in meno in attesa del completamento della gara esterna contro la Soccer Montalto) con all’attivo 17 punti frutto di 4 vittorie (3 in casa e 1 in trasferta), 5 pareggi (4 interni e 1 esterno) e 8 sconfitte (3 sul proprio terreno e 5 in trasferta).

La società gialloverde, con in testa il presidente Maritato, oltre al ds Ciccio Molino, è al lavoro per risolvere in tempi brevi la crisi tecnica, l’urgenza di affidare l’incarico di allenatore è contingente per tirarsi fuori dalla lotta playout per confermare la categoria. Tra i papabili, come spesso accade, circola il nome di Sandro Cipparrone, accostato però anche ad altre società coinvolte in simili circostanze.