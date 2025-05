Da qualche settimana ormai circolavano voci sempre più insistenti riguardo a un'ipotetica cessione del titolo del Marca e con il Corigliano primo interessato. Proprio il Marca quest'anno ha vinto il proprio girone di Prima Categoria, confermando una continuità di progetto come testimoniano le due promozioni negli ultimi due anni.

Smentita da parte del club

In seguito alle voci circolate negli ultimi giorni, comunque, il club non si era mai sposto almeno fino ad ora. Nelle ultime ore infatti la società è uscita con un comunicato attraverso i propri canali social ribadendo innanzitutto la ferma volontà di proseguire sulla propria strada e di disputare il prossimo campionato di Promozione: «In merito alle notizie circolate su alcune testate giornalistiche sportive, il presidente Cariola smentisce categoricamente qualsiasi trattativa riguardante la cessione del titolo di Promozione, appena conquistato con grande impegno. La società è già al lavoro, insieme al direttore sportivo Romei, per individuare lo staff tecnico e i giocatori con cui allestire una squadra divertente, competitiva e, come da DNA Marca, pronta a vendere cara la pelle in ogni partita». Totale smentita dunque da parte del Marca, resta da capire se il Corigliano tornerà a bussare alla porta nelle prossime settimane.