Ultima giornata di campionato nel campionato di Promozione girone A. Per qualcuno è già tempo di analisi e saluti. Una giornata che completa il torneo con diversi temi che rendono ancor di più palese quanto questo campionato sia stato equilibrato nei valori.

Il Trebisacce è ai saluti con destinazione Eccellenza, il picchetto d’onore sarà a cura del Mesoraca, la più agguerrita delle inseguitrici, mentre il VE Rende, matematicamente già retrocesso da alcune settimane, sarà impegnato in casa contro il Malvito nell’ultima gara di Promozione.

Situazione play off

Al comunale “Amerise” la sfida tra prima e seconda sarà quasi una passerella per i locali con gli amaranto del Mesoraca che tenteranno di staccare il pass direttamente per la finalissima playoff tra girone A e girone B di promozione. L’impresa potrà essere possibile solo con le sconfitte contemporanee sia per la DB Rossoblù e sia l’Altomonte RC, entrambe impegnate fuori casa rispettivamente contro l’AEK Crotone e PLM Morrone. Infatti, vincendo il Mesoraca salirebbe a 65 punti con le altre ferme a 54 , determinando quindi un disavanzo di 11 punti che sancirebbe la seconda classificata come vincente playoff del girone (CU CR Calabria n 117 del 10 febbraio 2025, Criteri di partecipazione e svolgimento dei playoff, punto G “Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno disputati e la società 2° classificata si considererà vincente”). Scenario di fantasia ma non impossibile con tutte le altre casistiche ancora aperte per gli accoppiamenti delle semifinali e finale dove, prim’ancora del 90’ dell’ultimo turno, non c’è certezza dei piazzamenti.

La DB Rossoblù Luzzi ci proverà a staccare il pass per il 3° posto, lo farà sul campo dell’AEK Crotone. La certezza di conquistare la meta passa solo attraverso la vittoria con qualunque altro risultato arrivi dalla gara tra PLM Morrone-Altomonte RC. Proprio la PLM Morrone è al limite della fantasia. Pur vincendo, salirebbe a quota 53 punti che non dovrebbero essere sufficienti per l’extra season. L’Altomonte RC al 4° posto per differenza reti essendo pari le reti fatte e subite negli scontri diretti con l’antagonista DB Rossoblù Luzzi, deve centrare il bottino pieno se vuole tentarci. Dipende però da quanto arriva da Crotone.

Il Cotronei è alla finestra, solo la sconfitta del Mesoraca potrebbe consentire ai giallorossi la disputa dei playoff. Se ciò dovesse accadere, la semifinale vedrebbe opposti in una sorta di derby proprio tra Mesoraca e Cotronei e sullo stesso campo che entrambi hanno utilizzato per tutta la stagione.

Situazione play out

Il derby del tirreno tra Scalea e Amantea, oltre al fascino della rivalità sportiva, riserva una particolare attenzione. I biancostellati non sono ancora al riparo matematico per la salvezza diretta anche se tutto dipende dal risultato di Cotronei-Juvenilia RCS. Se gli jonici dovessero perdere, con la Soccer Montalto vincente contro il Cassano Sybaris già in vacanza, scalerebbero al penultimo posto fermi a 22 punti, a -11 dalla quintultima che determinerebbe la retrocessione diretta e la salvezza diretta proprio della quintultima. Resterebbe solo una gara per i playout che al momento assegna al Malvito la certezza di disputarli in casa.

Passerella finale di fine stagione anche tra Campora e Sersale, entrambe fuori da ogni contesa e certe del diritto di ritrovarsi nel prossimo torneo di categoria.

Ecco il programma del 30° turno e gli arbitri, ricordando che le gare avranno inizio alle 15:30:

AEK Crotone – DB Rossoblù Luzzi Arbitro: Eugenio Izzo di Paola

Campora – Sersale Arbitro: Andrea Pardeo di Reggio Calabria

Cotronei – Juvenilia RCS Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza

PLM Morrone – Altomonte RC Arbitro: Vanessa Tempesta di Rossano

Scalea – Amantea Arbitro: Paolo Michele Basile di Vibo Valentia

Soccer Montalto – Cassano Sybaris Arbitro: Ndongo Ndao di Cosenza

Trebisacce – Mesoraca Arbitro: Danilo Frascà di Locri

VE Rende – Malvito Arbitro: Francesco D'Ambrosio di Cosenza

Classifica alla 29ª giornata:

Trebisacce 66 – Mesoraca 62 – DB Rossoblù Luzzi e Altomonte RC 54 - Cotronei 51 – PLM Morrone 50 - Sersale 47–Cassano Sybaris 37 – Campora 35 - Scalea 33 – AEK Crotone e Amantea 32 - Malvito 26 – Juvenilia RCS 22 - Soccer Montalto 21 - VE Rende 11