Nel girone A del campionato di Promozione, il Mesoraca di mister Raffaele Varacalli è terzo in classifica con 39 punti, a -2 dalla DB Rossoblù Luzzi e a -5 dalla capolista Trebisacce con un percorso che pian piano ha preso sostanza per come programmato.

La vittoria fuori casa contro la PLM Morrone, altra diretta antagonista, ha impreziosito le intenzioni della società: «Abbiamo fatto bene, alla fine abbiamo meritato questi tre punti contro una squadra attrezzata, siamo contenti – il pensiero del tecnico Raffaele Varacalli affidato al nostro network -, siamo andati a giocare senza il capitano Basile, Martins, Salerno voglio però rimarcare la forza del gruppo che abbiamo costruito.»

Un campionato quasi sempre passeggiando nei quartieri alti, con le 40 reti realizzate può vantare il miglior attacco del torneo, 4ª miglior difesa con 18 reti incassate, numeri che inducono in un bilancio positivo: «Siamo stati sempre tranquilli facendo un ottimo percorso, abbiamo sempre dimostrato in campionato di giocare bene. Il Mesoraca – tiene a chiarire il tecnico - ha delle idee perché siamo una squadra che gioca a calcio, occupiamo bene il campo e il lavoro, alla lunga, poi paga e ce la giocheremo fino alla fine.»

L’obbiettivo, anche se distante 5 punti, resta quello che era nelle intenzioni dichiarate in estate: «Siamo partiti un po' “pompati” a livello di notizie. Avevamo costruito una squadra con Torromino in avanti – l’analisi del tecnico ripercorrendo il percorso dalle impostazioni iniziali - ma per un serio infortunio non ha mai potuto aiutarci. Avevamo previsto un sistema di gioco diverso e abbiamo dovuto rivederlo cambiando modulo mettendo Jordan Gasper da esterno-destro col piede invertito con Colosimo che non è una punta,alla fine stiamo facendo bene.»

Con gli aspetti tattici e tecnici risolti, altro elemento che aiuta è la personalità con cui si affrontano tutti gli avversari: «Il discorso è che noi abbiamo una buona squadra e possiamo provare veramente a giocarcela con tutti se mettiamo la personalità che nelle ultime settimane stiamo tirando fuori. Sicuramente ci è mancato in alcune partite quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di personalità e abbiamo perso dei punti importanti per strada. Adesso spero che le cose vadano per il verso giusto. Ripeto, siamo in fiducia, c'è entusiasmo e siamo consapevoli dei nostri mezzi; quindi, sarà dura ma ce la giocheremo fino all'ultima partita di campionato e per il momento sono contento di questo percorso.»

Ma se la squadra sta facendo bene altro non è che lo specchio di come è impostata il quadro dirigenziale: «La società e la città meritano, voglio rimarcare questa cosa – conclude così il nostro incontro mister Varacalli - il Mesoraca è una società solida con un presidente serio e con ambizioni, tutti stiamo vivendo questa situazione sportiva con entusiasmo.»