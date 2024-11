I piani del V.E. Rende sono di gran lunga ridimensionati. Si vive alla giornata e sono stati riposti i sogni di gloria. Diversi pezzi pregiati sono andati via e si è ringiovanita la squadra. Eppure la voglia di far bene è rimasta e il fatto di aver tenuto testa alla DB Rossoblu Luzzi nel recente scontro diretto conferma la sostanza del gruppo di Petrucci. Fra i leader della squadra ecco Danilo Mazzei, calciatore di corsa e sostanza, di tanta quantità con notevoli spunti di qualità. Per lui un campionato comunque più che discreto in una stagione complicata. Ed è proprio Danilo Mazzei il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 18 del girone A di Promozione. Un primato che arriva dopo una prima fase di stagione che lo ha visto comunque viaggiare a un rendimento elevato.

Alle spalle di Mazzei abbiamo un podio che si completa con il dinamismo e la costanza di Vittorio Politano del Campora e non solo per il gol vittoria di domenica scorsa. Sempre in campo nelle 18 gare fin qui disputate, l’esterno dei cosentini è una garanzia sul piano del rendimento. E se la Rossanese porta a casa una preziosa vittoria il merito è anche del difensore Ramiro Fabian Ferreira, alla sedicesima gara da titolare, come sempre sostanza e presenza.

Scorrendo la Top Ten del turno numero 18 ecco Locascio del Cassano Sybaris, puntualmente a segno, e Cortaberria dell’Amantea: non molti interventi per il portiere blucerchiato, ma terza gara di fila senza subire reti. I meriti vanno ovviamente divisi con i compagni di squadra, ma Cortaberria rimane una bella certezza del torneo. La Banca della Juvenilia Roseto, Bertini dell’Altomonte, Sbrissa del Trebisacce, Parrottino del Sersale e Gimenez dell’Amantea completano la classifica dei più bravi del 18° turno. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).