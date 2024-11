Anche questa settimana c’è un giocatore del Campora in vetta alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Se la volta scorsa era toccato a Salome, adesso è la volta di Juan Martin Boiero, estremo difensore spesso e volentieri menzionato nella graduatoria dei migliori. Nell’ultima gara di campionato piazza un paio di interventi niente male, ma soprattutto la squadra di Aceto torna a essere ermetica, portando a 13 (su ventuno giornate di campionato) il totale delle gare terminate senza subire reti. Meriti che vanno divisi fra tutti i reparti, ovviamente, ma un plauso va fatto anche a Juan Boiero, per la seconda volta in questa stagione leader della Top Ten di Zona D per quanto riguarda il girone A di Promozione. Da inizio stagione, pertanto, un rendimento sempre elevato per un portiere abile e affidabile.

Alle spalle del vincitore di giornata, ecco Giuseppe Tuoto del V.E. Rende: entra nella ripresa e spaventa la capolista, dimostrando di essere uno sul quale poter sempre fare affidamento. Il podio della ventunesima giornata è completato da Maximiliano Sbrissa, difensore del Trebisacce, il quale si conferma solido e compatto, dando una mano di aiuto al reparto. Per Tuoto è il debutto nella lista dei migliori dieci di giornata, mentre Sbrissa è alla quarta menzione stagionale e da parte sua c’è un grande contributo nel frenare l’attacco della DB Rossoblu e il bomber Azzinnaro.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi di giornata, ecco due volti noti della Top Ten: il centrocampista Nesticò del Sersale e il difensore Carrozza della Rossanese. In entrambi i casi elementi dal rendimento costantemente alto, tutti e due in corsa per il titolo di migliore calciatore dell’anno. Nel Campora continua quindi a spiccare la vivacità di Jeremias Heredia, mentre completano la classifica dei migliori di giornata Lamberti (Juvenilia Roseto), Tassoni (Sersale), Fabiano (Mesoraca) e Pisani (Soccer Montalto). Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).