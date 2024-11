Il tecnico paga una serie di risultati negativi, con la squadra cosentina che occupa il penultimo posto in classifica ed è reduce dal pesante ko casalingo subito domenica scorsa contro l'Altomonte

A sei giornate dal termine del campionato di Promozione nel girone A arriva un cambio di allenatore. Nelle scorse ore, infatti, il San Fili ha deciso di esonerare Claudio Tuoto, tecnico subentrato sulla panchina dei cosentini lo scorso mese di ottobre al posto di Massimo De Lio.

Tuoto paga una serie di risultati negativi, con il San Fili che occupa il penultimo posto in classifica ed è reduce dal pesante ko casalingo subito domenica scorsa contro l'Altomonte, cha al Dante De Lio ha travolto i padroni di casa per 7-0. Al posto di Tuoto la società avrebbe contattato l'esperto Franco Germano, ma non sono da escludere altri profili. L'ufficialità della scelta ci sarà nelle prossime ore.