Si sono divise le strade tra il San Fili e l’allenatore Massimo De Lio. Il tecnico è stato infatti esonerato dalla società rossoblù. un avvio di campionato certamente non positivo positivo, dopo sei giornate, infatti, il San Fili si trova nei bassi fondi della classifica del girone A di Promozione, con solo quattro punti frutto di una vittoria e un pareggio.



Fatale a De Lio è stata, al di là dei risultati sportivi, «la squalifica di due mesi e mezzo inflittagli per fatti inerenti la scorsa stagione», così come scritto nel Comunicato Ufficiale dalla società rossoblù.

In pole per sostituire Massimo De Lio sembrerebbe esserci l’ex allenatore del Melicucco, il cosentino Claudio Tuoto. Le parti sarebbero vicine all’accordo.