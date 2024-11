Raffaele Varacalli è il nuovo allenatore del Sersale. Il tecnico, con trascorsi tra gli altri sulla panchina del Mesoraca, subentra al posto di Ernesto Gabriele. Al nuovo allenatore il compito di tentare di risalire la classifica del girone A di Promozione, che ad oggi sembra un'impresa difficile ma non impossibile. I giallorossi al momento hanno un distacco di 9 punti dalla prima posizione, occupata dalla Rossanese. E quasi per uno strano scherzo del destino, sarà proprio la capolista la prima avversaria del Sersale targato Varacalli. I lupi catanzaresi, infatti, saranno di scena al "Rizzo" domenica 17 dicembre, per la quindicesima giornata. Nella corsa alla panchina dei giallorossi, Varacalli avrebbe bruciato la concorrenza di Gigi Carnevale e di Paolo Gallo.

Il comunicato del Sersale

La società ASD Sersale Calcio 1975 con grande piacere e nuovo entusiasmo comunica di aver affidato a mister Raffaele Varacalli la guida tecnica per la restante parte della stagione 2023/24. Siamo certi che la sua esperienza e passione per il calcio daranno nuova forza alla squadra per continuare a lottare verso gli obiettivi prefissati. In bocca al lupo e benvenuto nel nostro club Mister!