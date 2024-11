Il calcio dilettantistico calabrese è pronto a ripartire dopo la pausa natalizia. Nel torneo di Promozione A le squadre scenderanno in campo, alle 14.30, per la prima volta nel 2024 domenica 7 gennaio e daranno contestualmente avvio al girone di ritorno. Al comando della classifica c'è la Rossanese, che dopo 15 giornate ha totalizzato 38 punti: frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. I bizantini di mister Luca Aloisi riceveranno al "Rizzo" la visita della Juvenilia Roseto, squadra attualmente in zona play out a quota 13 e che dunque ha bisogno di punti salvezza.

La prima inseguitrice della capolista Rossanese è l'Altomonte. La squadra guidata in panchina da mister Mario Pascuzzo sarà impegnata in casa contro il Mesoraca. I rossoblù, dopo il girone d'andata, detengono dalla loro il record di punti conquistati tra le mura amiche: al "Vincenzo Bianco" l'Altomonte non ha mai perso, totalizzando ben 22 dei 30 punti totali in classifica (7 vittorie e un pareggio).

Al momento al terzo posto in classifica c'è la DB Rossoblù Città di Luzzi, formazione che, insieme alla Rossanese, ha il miglior attacco del girone A: 28 i gol realizzati dalla squadra luzzese. La DB sarà impegnata in trasferta contro il Campora, team che detiene invece la migliore difesa del torneo con 7 reti al passivo. In zona play off impegno sulla carta agevole per il Trebisacce che sul terreno dello stadio "Amerise" riceverà il Mirto Crosia fanalino di coda. I "delfini" condividono il quarto posto in classifica con il Sersale, impegnato domenica sul campo del VE Rende, nobile decaduta del torneo che ha comunque voglia di sorprendere e, soprattutto, di conquistare punti per tenere a debita distanza la zona play out.

Tra le squadre che hanno chiuso in crescendo il 2023 c'è di sicuro il "multietnico" Cassano Sybaris. I biancazzurri hanno infatti vinto le ultime 5 partite e domenica affronteranno in casa l'Amantea, altra bella realtà del campionato che in classifica ha solo 2 punti in meno della squadra cassanese. La Soccer Montalto cerca continuità dopo il successo esterno in casa del Mangone con il quale la squadra allenata da Andrea Pignataro ha messo la parola fine al girone di andata. Il ritorno dei montaltesi prenderà il via in trasferta sul campo del Cotronei, squadra che non può concedersi più passi falsi e che è chiamata ai 3 punti per tentare di uscire dalla zona play out. Sfida salvezza al "Dante De Lio" di San Fili, con i padroni di casa (penultimi con 8 punti) che ospiteranno il Mangone (terzultimo con 11 punti).

Il programma della 16esima giornata

Altomonte-Mesoraca

Campora-DB Rossoblù Luzzi

Cassano Sybaris-Amantea

Cotronei-Soccer Montalto

Rossanese-Juvenilia Roseto

San Fili-Mangone

Trebisacce-Mirto Crosia

VE Rende-Sersale

La classifica

Rossanese 38

Altomonte 30

DB Rossoblù Luzzi 27

Trebisacce 26

Sersale 26

Cassano Sybaris 25

Amantea 23

VE Rende 21

Campora 20

Soccer Montalto 20

Mesoraca 19

Juvenilia Roseto 13

Cotronei 13 (-1)

Mangone 11

San Fili 8

Mirto Crosia 7