È il momento di Julian Leonori. Una delle novità del torneo di Promozione girone A continua a riscuotere consensi e trascina il Trebisacce alla vittoria sul terreno del Campora. Una vera e proprio battaglia su un campo malandato, con tanto fango per via della pioggia caduta copiosa. Eppure, nonostante queste condizioni estreme, l’esterno offensivo dei Delfini ha fatto la differenza. Un gol di astuzia e uno in contropiede per mettere la firma sull’exploit esterno della squadra di Malucchi, quarta forza del campionato. Tra le note liete c’è proprio Leonori, scelto come leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Dinamismo e imprevedibilità, brillanti intuizioni e corsa. Di tutto e di più insomma per un calciatore che ha ampi margini di miglioramento. Stavolta la Top Ten sorride a Leonori, ma a onor del vero tutta la squadra del Trebisacce sta facendo bene.

Alle spalle dell’esterno giallorosso, troviamo un altro elemento in continua ascesa. Aveva già suscitato parecchie attenzioni in precedenza e stavolta Francisco termina ai vertici della classifica di rendimento anche (ma non solo) per via della tripletta con la quale il Sersale stende la Soccer Montalto nel giro di poco più di un’ora. Francisco imprendibile, quindi, e di diritto entra nella Top Ten di Zona D, dove nel 23° turno si registra anche il rientro di Simone Caruso. Ci sono gol pesanti nell’economia di un campionato e quello che realizza, da subentrato, in casa del V.E. Rende vale moltissimo. Gli otto punti ottenuti da terzo di giornata gli consentiranno di salire ancora nella graduatoria generale del girone A di Promozione, che verrà resa nota venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Restando al 23° turno, abbiamo ai primi posti della Top Ten un altro calciatore del Trebisacce: la solidità di Max Sbrissa è ormai ben nota. Dietro di lui ecco Bongiorno della Rossanese, centravanti che raramente sbaglia gli appuntamenti che contano. Il Campora perde e incassa tre reti, ma se limita i danni è anche grazie al portiere Juan Boiero, il quale para anche un rigore. Ritorna quindi nella graduatoria dei migliori, per l’ennesima volta, il bomber principe del torneo, ossia Valentino Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi. Completano la Top Ten Fabiano del Mesoraca, Sicoli dell’Amantea (un premio per la costanza e per il rendimento, con ben 22 gare da titolare) e infine Zicarelli del Mangone.