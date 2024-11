Aveva iniziato la stagione alla guida della Paolana in Eccellenza, poi l'esonero dopo tre giornate di campionato. Adesso Riccardo Petrucci riparte dalla Promozione e dal VE Rende, società che lo ha chiamato a sostituire l'esonerato Alfonso Caruso. I biancorossi, infatti, hanno deciso di cambiare guida tecnica dopo i risultati certamente non positivi arrivati nel corso delle prime undici giornate del torneo.

Il VE Rende, alla vigilia del campionato tra le favorite, si trova attualmente a quota 14 punti in classifica, con 3 lunghezze sopra la zona play off e un distacco di 12 punti dalla capolista Rossanese. Un ritardo che ha portato all'esonero di Caruso e che potrebbe portare la società a ridimensionare gli obiettivi stagionali e dunque a privarsi di alcuni elementi. Con l'apertura del mercato invernale potrebbero salutare infatti alcuni elementi: tra questi si parla di un centrocampista e di almeno due degli attuali difensori.

Petrucci al VE Rende: il comunicato

Benvenuto nella famiglia del Ve Rende, Mister Riccardo Petrucci! Da calciatore di successo a allenatore esperto, il nostro nuovo mister ha una lunga storia nel mondo del calcio. Con quasi diciotto anni di professionismo e sei campionati vinti come attaccante in squadre prestigiose come Rende, Barletta, Foggia e molte altre, Petrucci ha dimostrato la sua abilità nel segnare goal. Dopo aver indossato gli scarpini, ha abbracciato la carriera di allenatore, ottenendo la qualifica di Wefa B e collaborando con diverse società, tra cui Rende, Acri, Paolana, Rossano, Montalto, Gioiese e Sambiase. Non solo ha condiviso la sua passione per il gioco, ma ha anche conquistato tre Super Coppe, allenando anche la Rappresentativa Nazionale Under 19, Mister Petrucci porta la sua saggezza calcistica al Ve Rende. Con la sua personalità unica, siamo certi che Mister Petrucci riuscirà a riportare l’anima combattente rendese che ci è mancata nelle ultime settimane Siamo entusiasti di vedere cosa il futuro ha in serbo con il suo contributo!