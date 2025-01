Oggi pomeriggio, nel girone A del campionato di Promozione saranno recuperate le gare valide per la 16ª giornata rinviate per maltempo lo scorso 12 gennaio. In programma tre sfide che potrebbero modificare la classifica, soprattutto la parte bassa.

A Roseto Capo Spulico, la Juvenilia affronterà la PLM Morrone. Per la squadra di mister Falcone è la giusta occasione per tentare la risalita nel tentativo di lasciare la zona rossa dei play out. Dopo il pari interno contro l’Amantea nell’ultima gara, la Juvenilia RCS ha fame e necessità di punti per credere nella salvezza. Di contro, la PLM Morrone non può cedere il passo per restare agganciata al treno play off in un ragionevole range di punti. Il pari a Cassano impone il successo, avversari permettendo. Arbitro: Samuele Genoese di Paola.

Il Campora potrebbe sfruttare la gara interna contro un ridimensionato VE Rende. Altri 3 punti nel carniere della squadra di mister Pattì la porterebbero in una migliore posizione di classifica. Il VE Rende pian piano sta abdicando, quasi consapevole della stagione che segnerà negativamente il proprio destino. Arbitro: Paolo Michele Basile di Vibo Valentia.

Al ”P. Toscano” di Cassano arriva l’AEK Crotone. Le due squadre sono separate da un punto a vantaggio degli ospiti che ne vantano 20 contro i 19 dei padroni di casa. Una sorta di spareggio che potrebbe marcare le rispettive aspettative. Il Cassano Sybaris arriva da un pari interno contro la PLM Morrone ma con diverse occasioni sprecate che ne rivitalizzano l’autostima. L’AEK Crotone, dopo una serie di sconfitte, è riuscito a espugnare il comunale di Malvito grazie a un calcio di rigore rianimando la corsa della matricola. Arbitro: Eugenio Izzo di Paola.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio dei recuperi validi per la 16ª giornata:

Juvenilia RCS – PLM Morrone

Campora – VE Rende

Cassano Sybaris – AEK Crotone

L’attuale classifica aggiornata alla 18ª giornata:

Trebisacce 43 - DB Rossoblù Luzzi 38 - Mesorace e Altomonte RC 36 – PLM Morrone* 31 - Cotronei 29 - Sersale 28 – Scalea 21 – AEK Crotone 20 - Cassano Sybaris* 19 – Campora* a Amantea 18 - Malvito*, 17 - Juvenilia RCS* 15 - VE Rende* 8 - Soccer Montalto* 6.

(*) una gara in meno