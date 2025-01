Il Malvito ha scelto il nuovo allenatore, sarà Alfonso Caruso il tecnico che subentrerà a Lucio Vaccaro sulla panchina dei gialloverdi. Dopo le dimissioni di mister Vaccaro, dopo aver tentato di farle rientrare, la società del presidente Maritato, appoggiata dal ds Molino, non ha perso tempo e a poco più di 24 ore ha annunciato la soluzione della crisi tecnica.

Per mister Caruso si tratta della seconda panchina stagionale, dopo quella rossonera del Castrovillari con cui ha rescisso, ecco dunque la nuova opportunità che gli consente di tornare attivo sui campi di calcio.

Con una eredità di non poco conto (almeno quella umana che ha caratterizzato il rapporto dell’ambiente con l’ex Vaccaro) il nuovo tecnico Caruso dovrà cercare di invertire la tendenza del canovaccio malvitano con la squadra relegata al quartultimo posto in classifica con 17 punti soprattutto penalizzata dalle due sconfitte interne con Trebisacce e AEK Crotone, oltre i 23 minuti da disputare per completare la gara esterna contro la Soccer Montalto che vedeva i rossoblù in vantaggio per 1-0. Domenica prossima, nel 19° turno di campionato, primo test impegnativo per il team griffato Caruso, la trasferta a Cotronei non è delle più facili.