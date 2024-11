È sceso di categoria per dare il suo contributo e provare a portare il V.E. Rende in Eccellenza. Michele Vitale è stato uno dei colpi di mercato della società biancorossa e adesso sta iniziando a carburare, mettendo esperienza, dinamismo, fisicità al servizio della squadra. Se poi a tutto ciò aggiungiamo una caratteristica che da sempre lo contraddistingue, ossia il senso del gol, allora si comprende bene come Vitale possa rappresentare un lusso per la categoria. Intanto conquista la prima posizione nella Top Ten della 5ª giornata del girone A di Promozione, secondo la graduatoria redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. V.E. Rende che piazza così il primo colpo esterno, avvicina la zona di vertice e si gode anche la qualificazione ai quarti in coppa.

Sul podio, nella giornata numero cinque, troviamo anche il difensore goleador De Olivera del Cassano Sybaris e il centravanti Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi, il quale sta segnando con una certa continuità. Bene anche Alessandro Prete della Soccer Montalto, decisivo per la sua squadra e in grado di iniziare davvero bene la propria stagione. Fra i migliori spuntano quindi il solito Alessandro Amendola, trascinatore dell’Amantea fra gol, assist e belle giocate, e l’eterno Scozzafava del Sersale, altro elemento in grado di fare la differenza.

Nella Top Ten dei migliori di giornata troviamo infine Alassani della Rossanese, Jarar del Trebisacce, Franza dell’Altomonte e Juan Bojero del Campora. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).