Nove partite su undici senza subire reti. Otto gare consecutive con la porta immacolata. Neanche il Cassano Sybaris, nel big match dell’11ª giornata è riuscito a perforare la difesa della capolista. Un reparto che registra fra i pali la presenza di Ivan Joaquin Piccioni, la cui imbattibilità è arrivata adesso a 720 minuti. Continua a mostrarsi solida e concreta la Digiesse Praia Tortora ed è chiaro che i meccanismi difensivi della squadra di Alberto Aita sono pressoché perfetti. Movimenti che ovviamente riguardano tutti i reparti, ma è naturale riconoscere anche i meriti di chi sta in porta.

L’ultimo gol Piccioni lo ha subito circa due mesi fa: il 24 settembre all’ultimo minuto della gara comunque vinta in casa del Cotronei Caccuri. Nelle successive otto sfide nessuno è riuscito a bucarlo. E allora, considerando il rendimento sempre elevato, dopo la seconda posizione della scorsa settimana, Ivan Piccioni è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Alle sue spalle questa settimana troviamo Emiliano Filippo, leader difensivo dell’Amantea, ritrovatosi a vivere una domenica da goleador: per lui una bella doppietta. A chiudere il podio A. De Rose della Soccer Montalto, altro elementi dal rendimento sempre costante e migliore in campo dei suoi nella gara vinta contro la Juvenilia Roseto. A punti va anche Perrone della DB Rossoblu Luzzi: una doppietta pesante a Cutro per lui. E poi c’è Cappelletti: anche per lui due reti ed una prestazione interessante.

Fra coloro che hanno conquistato punti nell’undicesima giornata ecco De Pantis della DB Rossoblu Luzzi, che sale così nella graduatoria generale. Al riguardo, venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo l’11ª giornata. Infine fra i migliori ci sono Angelo Petrone della D.Praia Tortora e Francesco Petrone del V.E. Rende, Curcio del Campora e Malich del San Fili.