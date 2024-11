Per la seconda volta in questa stagione è lui al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Jeremias Heredia si è dimostrato fra i calciatori più in palla del Campora, squadra che ha raggiunto con largo anticipo la salvezza. Nella gara contro il Sersale ha offerto una prestazione di grande qualità, con spunti particolarmente interessanti, in linea con quanto fatto nel corso di una stagione che lo ha visto scendere in campo per 27 volte, segnando 6 reti e offrendo numerosi assist ai compagni. Una gran bella realtà del campionato, diverse volte presente nella classifica che premia il rendimento. Assieme al compagno di squadra Boiero è stato fra i più bravi di un gruppo nel quale, sotto le mani di mister Aceto, tutti hanno disputato una stagione positiva.

Nella graduatoria dei migliori per l’ennesima volta compare Valentino Azzinnaro, protagonista assoluto del girone A di Promozione. Il secondo gradino del podio di giornata equivale anche alla 17ª presenza stagionale nella Top Ten di Zona D. Un dato quest’ultimo che vale moltissimo e che si aggiunge alle 31 reti messe a segno. Per il centravanti della DB Rossoblu Luzzi una stagione sopra le righe. Completa il podio Luigi Furiato del Trebisacce: un gol e un assist nella gara che vale il quinto posto finale in classifica per la squadra di Malucchi. Un bel risultato ottenuto in un torneo nel quale il calciatore di Sibari, classe 2005, in arrivo dal Modena, ha fatto valere spesso e volentieri i propri numeri.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi per quanto riguarda la 29ª giornata, ecco Rivainera del Cotronei, arrivato in doppia cifra. Ennesima presenza e nuovo riconoscimento per Antonio Carrozza, capitano e difensore sempre in campo della Rossanese. Tanti chilometri percorsi, quantità e dinamismo per Luca Raimondo della Soccer Montalto, premiato assieme a Renato Prete, il campione in carica della Top Ten di Zona D per ciò che riguarda la Promozione girone A. Infine vanno a punti Le Piane dell’Altomonte, Colosimo del Mesoraca e Gaspar del Sersale.